A horas del veredicto, organizaciones convocan a Tribunales

Mañana será un día histórico para Gualeguaychú porque se dará a conocer la resolución del Tribunal de Juicios tras las 14 audiencias de debate. Afuera se concentrarán las distintas organizaciones sociales y no gubernamentales que desde el 1º de abril permanecieron en la esquina de la plaza San Martín como repudio a los hechos que se le imputan a Gustavo Rivas.

Aún permanece extendido sobre el puente Méndez Casariego el cartel que no tiene otros destinatarios que los encargados de impartir justicia: “Rivas debe ser condenado”. En un comunicado que se difundió a los medios, firmado por más de 50 organizaciones y referentes sociales, se indicó: “No podemos ni debemos ser ajenos al dolor de quiénes han sobrevivido a la violencia sexual y psicológica cubierta en el manto de impunidad. Estos hechos implican develar una trama de relaciones de poder que hacen visibles complicidades, lo cual tiene un efecto silenciador sobre nuestra sociedad".

"El silencio nos hace cómplices, por eso nos manifestamos haciéndonos cargo como parte de esta sociedad que queremos transformar, sin violencias, sin abusos, con justicia social. Exigimos la urgente implementación de la ESI en las escuelas. Exigimos que se haga justicia! No nos callamos más!", finaliza el comunicado que fue firmado por “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Rozansky, ex juez de la Cámara Federal y autor de la reforma en el Código Procesal Penal que regula la declaración de los niños abusados en sede policial o judicial; Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad local; Área de Género y Diversidad de la Comuna Gualeguaychú y Área de Derechos Humanos de la Municipalidad Gualguaychú, Sofía Rossi, coordinadora de COPNAF Gualeguaychú; EnRedada Feminista; Agrupación Rompiendo el Silencio; Ahora Arde Gualeguaychú y AGMER Gualeguaychú. Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; Con los gurises NO, Colectivo Me Hago Cargo; Multisectorial Gualeguaychú; Asociación Primeras Madres Cuidadoras; Centro Comunitario El Galpón del Barrio Zuppichini - Anhelando Sueño; Comisión Vecinal Barrio Zuppichini; Asociación Casa Club; La Poderosa; Militancia Popular; Partido Comunista; Partido Comunista Congreso Extraordinario; La Cámpora Gualeguaychú; Nuevo Encuentro; Patria Justa Diamante; FM 102.3 Inclusión; Grupo de Lactancia Materna Gualeguaychú; Socorristas de Costa del Uruguay; Así NO de Concepción del Uruguay; Colectivo feminista Brujas Insurrectas; Red Psicología Perinatal; Colectivos de Género de Concordia; Forum Infancias Gualeguaychú; Mujeres de Sanjo, grupo feministas; Colectiva de la Plaza de Colón; Socorristas en Red, Paraná; Patría Justa Gualeguaychú; Unidad Ciudadana Gualeguaychú; Libre Diversidad de la provincia; MST Nueva Izquierda Entre Ríos; Juventud 5D, entre otros.

Rivas está imputado por los delitos de corrupción de menores y promoción a la prostitución de forma reiterada, y en un principio había sido imputado por 12 víctimas, pero debido a un pedido del abogado defensor Raúl Jurado para que se dicte la prescripción de dos de ellos, se lo enjuicia por 10 casos.

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal, encabezado por Lisandro Beherán y Martina Cedrés, realizaron un pedido de pena por 25 años de cárcel, por la totalidad de los casos. En tanto, la abogada estela Esnaola que representa a una víctima pidió 7 años, mientras que el otro querellante, Alfredo Vitale, que representa a otra víctima, solicitó 7 años y medio. Jurado pidió la absolución.

La audiencia será pública y se transmitirá a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos https://www.youtube.com/channel/UCboKgdqvrqnHLt1s4-PRDGQ