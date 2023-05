En medio de una nota amena con LAM, Ángel de Brito advirtió que a Julieta Poggio se le transformó la cara en vivo y no lo dejó pasar.

¿El contexto? Pocos días atrás, la exparticipante de Gran Hermano 2022 protagonizó un picante cruce con la panelista de La Tarde del Nueve Ana Laura Román. Juliana Díaz, otra ex GH, opinó al respecto en LAM y a Poggio se le borró la sonrisa.

A JULIETA POGGIO SE LE TRANSFORMÓ LA CARA EN PLENO MÓVIL

Ángel de Brito: -¿Le dijiste a Julieta Poggio que se baje del pony?

Juliana Díaz: -No, no le dije a Juli que se baje del pony, para nada. Al contrario, dije que es súper talentosa y que me había llamado la atención verla en una nota tan apagada, porque ella es muy carismática.

Ángel: -¿En qué nota estaba apagada?

Juliana: -En la de Elnueve…

Julieta Poggio: -Fue una nota muy fea…

Juliana: -Juli puede creer lo que quiera, obviamente.

Julieta: -No, digo que fue una nota muy fea la de Ana Laura.

Ángel: -Me encantan tus caras, Juli.

Julieta: -Yo jamás me voy a subir al pony. Creo que siempre tuve los pies en la tierra. Me ayudó mucho trabajar desde chiquita. Eso nunca va a pasar. Lo prometo. Siempre voy a mantener mi humildad y ser agradecida.

Ángel: -Me encanta, juli, como en un segundo se te transforma la cara. Eso me encanta porque quiere decir que sos genuina. Se te fue la sonrisa en un segundo, cuando hablamos de todo esto.

Julieta: -¿Viste? Es increíble. Se me re nota todo. A mí me encanta ser así y no lo voy a cambiar.