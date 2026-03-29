En los Tribunales de Gualeguaychú se realizó la audiencia de prórroga de prisión preventiva y prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un caso de abuso sexual agravado por el vínculo que tiene como imputado a un funcionario policial que se encuentra detenido en la UP9 desde el año pasado.

A principios de año, el juez de Garantías Ignacio Telenta había decidido extender la medida por 90 días y al cumplirse la misma, en la mañana del viernes, se volvió a prorrogar por 45 días para que el fiscal Gutiérrez cierre su investigación sin que el sospechoso pueda interceder o persuadir a la familia víctima.

El imputado es un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la UP9 para continuar en ese lugar su detención hasta la realización del juicio. Por el momento no hay fecha de ello, ya que antes se deberá realizar la audiencia de elevación, que tendría lugar a fines de abril.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso.

La mujer, que tiene otros dos hijos en común con este hombre, no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado. Como primera medida, se le secuestró su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.