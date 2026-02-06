La ola de calor que afecta la provincia de Entre Ríos se ha prolongado durante días. En lo que va de esta semana -y parte de la anterior-, Gualeguaychú registró temperaturas por encima de los 35 grados y sensaciones térmicas aún mayores que la ubicaron en el ranking de las ciudades más calurosas del país.



Por fortuna, y tal como se había previsto en las últimas 48 horas, un frente de lluvias llegará a las localidades del sur entrerriano trayendo consigo el esperado alivio del descenso térmico. Para la madrugada de este viernes, se espera que las precipitaciones lleguen a Gualeguaychú y que se extiendan hasta las primeras horas de la mañana. Desde entonces y durante el transcurso de la jornada, el tiempo se presentará inestable, con nubosidad variable. Hasta el momento, no hay probabilidades de que las lluvias se prolonguen después de la mañana.



Hacia las 7, el termómetro se ubicará en torno a los 22 grados, e irá levemente en ascenso hasta alcanzar los 28 o 29 grados pasado el mediodía. Por la tarde, las temperaturas volverán a descender, con valores de alrededor de 24 grados desde las 20 horas.