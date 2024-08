Las Leonas se presentaron en el Estadio Yves-du-Manoir con la misión de sumar su cuarta victoria consecutiva y mantener el puntaje ideal en el Grupo D del certamen del hockey femenino sobre césped. Con la garantía de tener el boleto a los cuartos de final, el combinado albiceleste no especuló en nada y salió por un triunfo frente al complicado seleccionado australiano. Y el comienzo no pudo ser mejor: con goles de Lara Casas y Victoria Sauze Valdez logró ponerse en ventaja para sacar un prematuro 2 a 0 a su favor en el primer cuarto.

Las Leonas se presentaron en el Estadio Yves-du-Manoir con la misión de sumar su cuarta victoria consecutiva y mantener el puntaje ideal en el Grupo D del certamen del hockey femenino sobre césped. Con la garantía de tener el boleto a los cuartos de final, el combinado albiceleste no especuló en nada y salió por un triunfo frente al complicado seleccionado australiano. Y el comienzo no pudo ser mejor: con goles de Lara Casas y Victoria Sauze Valdez logró ponerse en ventaja para sacar un prematuro 2 a 0 a su favor en el primer cuarto. Tras un segundo parcial en el que las sudamericanas se dedicaron a manejar los tiempos del partido para no arriesgar la diferencia obtenida, el sistema táctico amparado en la experiencia y la inteligencia llevó a que las intérpretes se fueran al descanso con la valla invicta. Las notables actuaciones de Pili Campoy y Valentina Raposo fueron determinantes para mantener alejadas a las rivales del arco argentino. En la tercera manga, Australia tuvo el descuento después de un córner corto, en el que la bocha pegó contra el pie izquierdo de Raposo y derivó en un penal. La ejecución a cargo de Kaitlin Nobs no fue suficiente para quebrar la resistencia de la heroína Cristina Cosentino, quien se lució con una tapada magnífica. Sin embargo, el gol adverso se dio por una desgracia defensiva, ya que la capitana de las chicas de verde tuvo su revancha con un intento de media distancia que rebotó en una argentina y descolocó a la arquera: 2-1. La intervención del TMO en el tercer cuarto le dio una nueva chance a las oceánicas de igualar el duelo con otro penal, pero la China Cosentino volvió a intimidar a su adversaria y Mariah Willams estrelló la bocha contra el poste derecho de la arquera. De todos modos, el empate llegó sobre la chicharra, luego de un córner corto y un desvío improvisado por Stephani Kershaw que selló el 2 a 2. A pesar del golpe, la reacción de Las Leonas llegó a través de la notable producción de Majo Granatto, quien se arrojó con alma y vida para desviar la bocha y capitalizar el córner corto que derivó en el 3 a 2. La montaña de camisetas albicelestes en el festejo representó el grito de desahogo que significó volver a ponerse arriba en el marcador. La bronca se instaló en la última escena del espectáculo, cuando después de dos córners cortos, Australia llegó a la igualdad para sellar el 3 a 3 definitivo a través de Mariah Willams. Ambos equipos con 10 unidades en su zona, el liderazgo se definirá en la última fecha. La diferencia de gol será clave en el choque que animarán las argentinas frente al Reino Unido y las oceánicas contra España. Más temprano, Los Leones sufrieron pero se quedaron con una batalla clave al vencer por 2-1 a Irlanda y de esta manera asegurarse su pasaje a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos. Los dirigidos por Marinao Ronconi tras un primer cuarto luchado, lograron romper la resistencia de los entrenados por el sudafricano Neville Rothman al inicio del segundo tiempo con un tanto de Tomás Domente tras un impecable córner corto. Los europeos reaccionaron cerca del final con la aparición del defensor Lee Cole; sin embargo, los albicelestes reaccionaron rápidamente y un minuto más tarde nuevamente pasaron la frente de la mano de Maico Casella Schuth. Desde la mitad del tercer cuarto hasta casi el cierre del encuentro el cotejo se le hizo cuesta arriba a Argentina, con un Irlanda protagonista pero que chocó con la inmensa figura del arquero Tomás Santiago, quien se transformó en una especie de gigante debajo de los tres palos al contener varios córners cortos y hasta un penal. Con este resultado, quedaron definidos los cuatro clasificados del Grupo B. Argentina, con siete unidades, aparece en el cuarto lugar al tener peor diferencia de gol que India. En el segundo lugar se ubica Australia con 9 y lidera con 12, puntaje ideal, Bélgica. Cierran la zona con cuatro derrotas en igual cantidad de presentaciones Irlanda y Nueva Zelanda.

GOLAZOOOOOOOOO DE MAJO GRANATTO, VAMOSSSSS ARGENTINA, LA 10 SALVA A LA SELECCIÓN



Las Leonas 3 - Australia 2



Primer gol de majo en estos Juegos Olímpicos #PARIS2024 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/rWN3JjLhY7 — Filineta (@FilinetaFC) August 1, 2024

"Las Leonas":

Porque Argentina empató con Australia en #Paris2024 pic.twitter.com/qpcibJTNdy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 1, 2024

