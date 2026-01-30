VIDEO
A las piñas, patadas y botellazos: jovenes se enfrentaron en un plaza en una batalla campal
Según se informó a AHORA, la Policía retuvo armas blancas y también fueron demoradas varias personas involucradas.
Un grupo de jóvenes protagonizó un enfrentamiento este jueves por la noche en la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. El incidente ocurrió aproximadamente a las 23.
Según informaron fuentes policiales a AHORA, retuvieron armas blancas en el lugar del hecho. Además, hubo personas demoradas aunque no se radicó ninguna denuncia por lo sucedido.
