Es difícil no responder al llamado que resuena dentro de nosotros, aunque algunas veces podemos ser excelentes en el arte de ponernos obstáculos o al menos eso es lo que le pasó a la escritora de Gualeguaychú María Jesús Thove: Hace aproximadamente 10 años se animó muy tímidamente a dar sus primero pasos en la literatura porque era algo que estaba latente, pero que cada vez que podía intentaba tapar.

“Era algo que estaba queriendo salir y yo lo iba escondiendo por trabajo. En ese momento, estudiaba la Licenciatura en Psicología y luego de terminar la carrera me dije: ‘Basta, no puedo seguir escondiendo esto que está queriendo salir’. Así que fue una cosa de empezar a escribir y no parar, y empezar a darle vida a todas las ideas que iban surgiendo. Así fue que comencé con relatos cortos y cuentos”, relató la escritora.

Sin embargo, en los últimos dos años, Thove dejó de ver a la escritura como un hobbie, pero para eso fue necesario reconocer la parte de ella que quería narrar. Su costado artístico fue liberado luego de comenzar con un taller que se dictaba en la Biblioteca Popular de Paraná.

“Me animé a asistir y en la primera clase nos dio una consigna. El trajo a colación una frase del director de cine Alfred Hitchcock que decía ‘nada da más terror que una puerta entreabierta’. Entonces, nos dijo que nos imaginemos una puerta entreabierta y que podíamos imaginarnos la historia desde el lado de adentro o el de afuera. La cuestión movilizadora llegó cuando me tuve que plantar frente a mis compañeros a contar lo que había escrito. Casi me quedé sin aire. Esa primera clase me fui y como que se había abierto un portón enorme y me di cuenta que eso era yo”.

Al finalizar el taller, el profesor propuso generar una antología entre todos los alumnos y así se abrió un camino para la joven escritora.

A partir de esa experiencia, María Jesús Thove empezó a explorar el mundo editorial y fue así que encontró a Editorial Rubin, una empresa independiente que tenía el objetivo de crear antologías de habla hispana.

“Entonces veo que largan la convocatoria de género policial, leo los requisitos que estaban pidiendo y me entero que querían publicar el 13 de septiembre en honor al natalicio de la escritora especialista en el género Agatha Christie. Entonces mandé mi material”, rememoró para Ahora ElDía.

Para este desafío, la ahora escritora quería hacer algo diferente, ya que siempre había leído cuentos donde los protagonistas eran el asesino, la víctima o alguien que resolvía el caso.

“Una mañana se me ocurrió que el relato tratara de un asesino en potencia que nunca se animó, pero que se entera de que su vecina sí y le tiene envidia. Entonces, ahí surge toda una trama entre ellos dos. A los dos meses recibí el mail de que mi relato había sido seleccionado para la ‘Antología de Crímenes’. Enseguida la llame a mi hermana enloquecida porque era mi objetivo, necesitaba que apareciera esta parte de la publicación, la del papel. Y ahí empieza el proceso con Editorial Rubin, lo bueno es que nos hicieron parte de todo, de la elección del título, de la portada”, detalló la autora de “El Cómplice”, el cuento seleccionado para ser parte de la antología.

Al mes, la editorial lanzó otro concurso, pero con el género de terror, y nuevamente quedó seleccionada, esta vez con el cuento “Al otro lado del tapial”.

Rumbo a la Gran Manzana

Las experiencias editoriales satisfactorias hicieron que María Jesús Thove ganara confianza en sí misma y le dieron el impulso que necesitaba para escribir.

Por primera vez en su vida, o por lo menos hasta el momento, la escritora terminó una novela que comenzó a redactar hace dos años: “El bosque de los árboles caídos”.

Pero esto no es todo, sino que siguió su intuición y envió el manuscrito para la convocatoria que todos los años lanza la Feria del Libro de Nueva York y de la cual tendrá novedades en junio.

“Tengo buenas palpitaciones con lo de Nueva York, no solamente que adoraría ganar sino que es mi proyecto finalizado más importante. Siempre arrancaba a escribir, venia la frustración y las dejaba. Pero esta vez no. Disfruté mucho más del proceso, tuve más seguridad en mi misma y la envié con toda la felicidad del mundo. Cuando mandé ese manuscrito, fue la gloria. Más allá del resultado, es como que tengo eso ahí que se puede ir para todos lados”, manifestó llena de orgullo.

Su sueño es vivir de la escritura y mientras tanto mantiene su trabajo como psicóloga, con el cual alterna su tiempo entre cafés y chocolates.

En un futuro próximo, planea armar una antología con textos propios producto de todos sus años de escritura. En tanto, aguarda noticias de la ciudad que nunca duerme.

No obstante, la autora expresó con satisfacción: “Si la novela está en alguna computadora de Nueva York siendo leída, para mí ya está: eso me resulta fascinante”, concluyó.