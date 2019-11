A los 61 años, Silvia Suller se mostró desnuda en Instagram

Hace algunos años, Silvia vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a Miami. En el programa que conduce Santiago del Moro, contó: “Viví como una reina, alquilaba mansiones, autos importados de a dos, viajaba en primera, me compraba joyas de oro y brillantes. Le daba mucho a mi familia. No me quedó nada, hoy estoy viviendo en un apart y me gustaría tener mi casa para poder tener mis cuadritos, mis cositas. Tener horno, yo estuve un año sin heladera, tomando agua de la canilla. Mis dos hijos me ayudaron mucho. Ahora quiero estar bien y volver a ser la de antes”, reflexionó Suller.

