A los 81 años, Zulema cumplirá el sueño de bailar en el Corsódromo

El tango es un ejercicio completo y estos otros bailes también", hacen bien a la salud, sostiene.

Tras afirmar que está "en la tercera juventud" y próxima a cumplir los 82, tiene en su historial haber participado dos años seguidos del mundial de tango y logrado el primer puesto.

Además confesó que cuando queda sola en su casa, aprovecha, pone la música fuerte y baila.

Sobre su participación en Gualeguaychú, indicó que "la comisión del Carnaval resolvió que no camine, yo quería bailar y caminar, pero no me dejan entonces voy a ir en la carroza oficial con la orquesta". De todas maneras, no pierde la esperanza de poder realizar "unos pasitos de samba" en el corsódromo.

Desde la Comisión del Carnaval confirmaron a ElDía que Zulema bailará en la carroza de los músicos de la apertura de la fiesta; es decir, que no lo hará con ninguna de las tres comparsas, sino con la banda oficial.

Finalmente, y como consejo de vida afirmó: "No hay que quedarse. La vida es hermosa, Dios nos pone piedras en el camino a todos, pegale un puntapié y seguí adelante".