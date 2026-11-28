Era viernes, alrededor de las 15.30 horas, cuando dos hombres llegaron en una moto al complejo. A simple vista, la visita parecía una consulta habitual, según se reconstruyó en aquellos días. Los recién llegados preguntaron por los precios de alquiler de las cabañas y nada parecía extraño. Sin embargo, lo que comenzó como una aparente consulta terminó convirtiéndose en un violento asalto a mano armada que tuvo como víctimas a Norma Graciela Vázquez Yaluff, de 58 años, y a su esposo, Oscar José Seijas, de 73.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los dos hombres ingresaron al predio conforme a un plan previamente establecido y con división de roles. Una vez en el interior, uno de ellos apuntó a la mujer con un arma de fuego de puño, mientras la inmovilizaba con precintos de seguridad. El hombre también fue retenido mientras el otro delincuente recorría los restantes bungalows del complejo y reunía todo lo que encontraba de valor para llevárselos.

Cuando todo trascendió, la mujer contó lo sucedido y su relato permitió conocer el miedo que atravesaron durante el asalto y las amenazas que recibieron. “Nos ataron con precintos y nos amenazaban con un arma de fuego”, y recordó que uno de los asaltantes era particularmente agresivo, que intentó amordazarla, aunque no logró hacerlo. “Fue una película de terror lo que vivimos, porque creíamos que nos iban a matar”, expresó.

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La víctima llevaba trece años trabajando en el complejo de cabañas y nunca imaginó que una tarde de trabajo y permanencia en el lugar terminaría de esa manera. Durante el episodio estuvo junto a su marido, quien padecía una enfermedad crónica y tenía 73 años. El asalto se prolongó durante algo más de una hora. “Va a tardar mucho esto en salirme de la cabeza”, había dicho la mujer años atrás en declaraciones periodísticas.

Mientras la pareja permanecía reducida, los asaltantes se apoderaron de distintos objetos que se encontraban en los otros bungalows del predio. La acusación fiscal detalló el botín: una conservadora de color verde agua, una bolsa de compras blanca, un teléfono celular negro con funda rosa, una pava eléctrica marca Philips, un secador de pelo, una plancha para el cabello y 4.000 pesos en efectivo. También sustrajeron dos tarjetas de débito, una del Banco de Entre Ríos y otra del Banco Francés.

La mujer agregó un detalle que reflejó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su esposo: entre las pertenencias robadas estaba incluso el aparato que utilizaban para tomarle la presión.

Una vez que reunieron los elementos, los dos hombres se retiraron del complejo en la misma moto en la que habían llegado.

El caso generó una investigación policial que permitió identificar a los sospechosos y avanzar con distintos procedimientos en Gualeguaychú. Se realizaron allanamientos en una vivienda de calle Gervasio Méndez, entre Lavalle y Constitución, y se recuperaron teléfonos celulares, electrodomésticos, dinero en efectivo, documentación y tarjetas de débito pertenecientes al matrimonio. También fue secuestrada la moto utilizada para cometer el asalto, que tenía pedido de secuestro por haber sido robada.

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Uno de los jóvenes fue detenido en el domicilio de calle Gervasio Méndez, mientras que el otro fue localizado en la zona de Marito Suárez y España, en la zona sur de la ciudad.

La Fiscalía atribuyó a Luis Rubén Gómez y a Nicolás Hugo Alejandro Maistegui la coautoría del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. La acusación sostiene que ambos actuaron de común acuerdo, con una planificación previa y una distribución de tareas para reducir a las víctimas y apoderarse de sus pertenencias.

En el caso de Maistegui, además, se incorporaron otras imputaciones vinculadas con estupefacientes encontrados en el domicilio durante el allanamiento del 23 de mayo de 2020. Hallaron balanzas digitales, recortes de nylon y plantas de cannabis. También se le atribuyó una presunta venta de cocaína por 600 pesos, realizada ese mismo día en inmediaciones de la Plaza de los Amigos.

A más de seis años del episodio, el violento robo vuelve a tener actualidad en el ámbito judicial. Esta semana se realizó la audiencia de admisibilidad de prueba, una instancia en la que las partes discuten cuáles serán los elementos probatorios que podrán presentarse durante el debate oral. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y el proceso continúa en la etapa de preparación del juicio por jurados que próximamente se realizará en Gualeguaychú.