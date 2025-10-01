El sábado 11 de octubre, a partir de las 20.30 h, el Corsódromo de Gualeguaychú “José Luis Gestro” será el escenario de la 66.ª edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles: la ciudad se prepara para celebrar esta la edición de un acontecimiento cultural y comunitario de gran relevancia y que constituye un verdadero emblema de la identidad local; una fiesta única que refleja el talento, la creatividad y la pasión de la juventud.

Con más de seis décadas de historia, el Desfile se ha consolidado como una tradición que convoca cada año a miles de espectadores de toda la provincia de Entre Ríos y del país. En este marco, más de 800 estudiantes de colegios secundarios son los grandes protagonistas, al presentar carrozas íntegramente construidas y decoradas por ellos mismos. Cada creación es el resultado del esfuerzo colectivo, la imaginación y la capacidad artística de toda una generación.



Declarado Patrimonio Cultural de Gualeguaychú, este evento no solo expresa el entusiasmo y la alegría de la juventud, sino también valores fundamentales como el compromiso, la solidaridad y el sentido de pertenencia.



Valor de las entradas y sillas:

Anticipadas $6.000. | Menores de 2 a 11 años $3.000. | En Puerta $12.000. | Valor Sillas $3.000.