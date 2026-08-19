Juventud Unida conoció en las últimas horas a los rivales que tendrá en la primera fase —Social Achirense, Parque Sur y Sauce— en la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur 2026, además de la fecha de su debut en la temporada, prevista para el domingo 30 como local ante Achirense.

Para ir en busca de una de los cuatro ascensos al Torneo Federal “A”, el equipo de Gualeguaychú se empezó a reforzar con futbolistas que vienen de tener poco rodaje en instituciones del Federal A e incluso de la Primera Nacional.

Según pudo saber Ahora El Día, Juventud sumó hasta el momento cuato caras nuevas: los defensores Patricio Pizarro —surgido de las inferiores de Huracán y con paso por Almirante Brown—, Tomás López —marcador central proveniente de Fadep de Mendoza— y Facundo Maldonado —volante central que viene de jugar en Gimnasia de Jujuy, en la Primera Nacional—.

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La primera incorporación fue el delantero Julián Viollaz, de último paso por Defensores de Pronunciamiento y quien desde hace un mes se entrena bajo las órdenes del cuerpo técnico de Daniel Waldner.

A ellos se sumaba el arquero Emmanuel Cirrincione, de última experiencia en Juventud Unida de San Luis y con pasos previos por San Martín de Mendoza, Sarmiento de Resistencia e Independiente Rivadavia, aunque su pase se cayó en las últimas horas.

Por ese motivo, desde la dirigencia del "Decano" trabajan intensamente para cerrar la llegada de un arquero, un marcador central, un volante y un centro delantero, aunque por el momento no trascendieron nombres.