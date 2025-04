Stefania Benedetti, titular de una de las viviendas entregadas en el nuevo barrio de Vicoer denunció las dificultades que salieron a la luz a raíz de las intensas lluvias de ayer.

“Todos los vecinos tenemos en este momento un gran malestar porque con la lluvia quedamos totalmente aislados. Tenemos un badén que formó como un río y no podemos salir. Las autoridades sabían perfectamente que esto iba a pasar. Tenemos que salir a trabajar todos los días a trabajar, porque este es un barrio de personas trabajadoras. Con el badén inundado, quedamos totalmente aislados, no podemos salir por la calle Sobral porque es un jabón la calle, y no tenemos camionetas, tenemos autitos. Dios no lo quiere que haya una emergencia porque ni siquiera podría ingresar una ambulancia. ”, relató una de las vecinas a Ahora ElDía.

Por otro lado, el mal tiempo dejó en evidencia las falencias que presentan las casas. Al respecto, la ciudadana contó que “están en un estado vergonzoso. Se llueven. La empresa constructora se comprometió a volver en 15 días para solucionar el tema, porque tenemos una garantía de 5 meses. Es decir que, no solamente tenemos la trama vial como problema, sino también las casas que están en estado deplorable”.

En uno de los vídeos aportados por los vecinos, se puede ver a uno de los propietarios contar los agujeros de su techo, en total logró identificar 15.