Mónica Farabello

Tanto Micaela como Luz Milagros recibieron sus botones antipánicos para pedir ayuda policial en caso de sentirse amenazadas por el acusado de los aberrantes hechos. Ahora, comenzaron a sumarse unos 10 testimonios que podrían convertirse en denuncias formales en Fiscalía.

Luego de la primera publicación de Ahora ElDía, la testigo “G” se contactó para relatar su historia: “Hola, tengo 44 años; acabo de leer la nota en el diario y estoy temblando y descompuesta porque me siento muy identificada con la historia. Yo también fui abusada por ese monstruo cuando tenía 12 años. Él era mi vecina; yo jugaba siempre con su hija. Tuve una infancia muy difícil, con una mamá que trabajaba un montón y un papá muy ausente.

Él se mostraba muy paternal, y yo me había encariñado con él como si fuera un papá. Él me hacía el puré que a mí me gustaba, me hacía el mate. A la hija la mandaba a hacer algo y aprovechaba para agarrarme, tocarme, apoyarme; me metía la mano en la bombacha y me mostraba sus partes…me quería besar en la boca. Nunca llegó a violarme, pero yo me sentía muy mal.

Él me decía que no diga nada porque nadie me iba a creer: ‘tu mamá trabaja todo el día y tu papá no está. Yo no sé por qué nunca dije. Yo necesitaba tener un papá o una mamá porque y yo criaba a mis hermanos y me refugié pagando ese costo. Era una criatura y no podía pensarlo de otra manera. Después nos mudamos de casa y no lo ví nunca más. Una hermana mía es muy amiga de su hija… me costó mucho salir adelante, tener relaciones con mi novio; después empecé con los ataques de pánico y nunca los había asociado a esto, era como que lo había borrado, enterrado para que no me haga mal.

En 2009 se intensificaron mis ataques de pánico. Llegué a ir 4 veces a la guardia del Hospital porque pensé que me moría. Empecé terapia con psicólogos y psiquiatra y me salvaron la vida. Un día pude contárselo a mi psiquiatra y él me dijo que la mayoría de los casos de abuso desatan ataques de pánico. Siento que me cagó la vida porque esos ataques son muy feos y quedan de por vida… se sobrelleva pero no se sale.

Hace 10 años pude contárselo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigas. Todavía no se lo he podido contar a mis hijos porque tengo mucho miedo… ya se los voy a contar, pero ahora que veo la nota... Nunca me animé porque él me decía que nadie me iba a creer y se ve que me hice carne de eso y nunca dije nada pero ahora veo esto y me sale el impulso de apoyar y que se haga justicia por algo que a mí también me pasó y quiero que se haga justicia. Les mando un abrazo a todas las chicas que también lo sufrieron y ojalá que este hijo de p…pague por lo que hizo porque todo tiene una vuelta, y este es el momento”.

Pero “G” no fue el único testimonio: “Yo también fui abusada por Alberto Indart cuando tenía 12 años. Abusó de mí durante 3 años, amenazándome con que si decía algo, le iba a hacer cosas más feas a mi hermana más chica. Jamás dije nada por miedo o vergüenza. La primera vez que fui abusada por él fue en su propia casa, le dije que iba a gritar y me dijo que nadie me iba a escuchar porque no había nadie. Su mujer estaba internada por esquizofrenia. Pasé un mes llorando y pidiendo no ir nunca más a ese lugar. Esta situación se repitió durante 3 años. Fueron años de sufrimiento. Hoy doy mi testimonio con 21 años y pidiendo justicia por mí y por todas las niñas que pasaron por lo mismo”.

En 24 horas los casos no pararon de aparecer; los relatos podrían llegar a la Fiscalía en las próximas horas para avanzar en una posible imputación para Alberto Indart.

¿Qué es abuso sexual en la infancia?

El abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor/a (un adulto/a conocido/a o desconocido/a, un/a pariente u otro/a niño/a o adolescente) o la gratificación de un observador/a. Abarca a toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño/a o adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, haya o no contacto físico (Fuente: UNICEF)

Existen tres aspectos que resultan útiles para detectar prácticas sexuales abusivas:

*La asimetría de poder (diferencia de edad, roles, fuerza física y/o de la capacidad de manipulación psicológica del abusador –por ejemplo, fuerte dependencia afectiva-).

*La asimetría de conocimiento (mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad y las implicancias de un involucramiento sexual).

*La asimetría de gratificación (búsqueda de la propia gratificación sexual, con independencia de los deseos y necesidades de la otra persona).

¿Qué dice el Código Penal?

Los delitos contra la integridad sexual son explicados en el Capítulo III del Artículo 125: “El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años.

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda”.