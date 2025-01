Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) el Estado se queda con $64,30 de cada $100 de renta agrícola. Este índice, que ha aumentado 2,8 puntos respecto a la medición de septiembre, refleja una creciente presión fiscal sobre los productores, impulsada principalmente por la caída de los precios de los productos agrícolas y el menor impacto del dólar exportador, indica el estudio. Y agrega que, en comparación con diciembre de 2023, este porcentaje es 5,4 puntos más alto.

En este contexto, el sector agropecuario, uno de los que más apoyo el ascenso del presidente Javier Milei, terminó 2024 en estado de alerta, en donde reclaman que los pequeños y medianos productores pueden quedar al borde de la quiebra ante una cosecha que no sea por demás exitosa.

Ahora, el ojo de la tormenta está puesta en las retenciones, ya que el informe de FADA subraya que si se eliminaran los Derechos de Exportación, la participación del Estado en la renta agrícola bajaría al 36%, lo que, según los expertos, sería un escenario beneficioso tanto para los productores como para la economía en general.

En este contexto, el director del Distrito III de Federación Agraria, el gualeguaychuense Matías Martiarena, se posicionó en uno de los exponentes más críticos de las políticas del Gobierno nacional, dejando al descubierto la crítica situación que viven los productores entrerrianos. “Hoy las condiciones siguen siendo las mismas y nadie le sacó presión a la olla Si a esto no le quitamos las retenciones, va a ser imposible continuar. La situación del sector agrícola es realmente compleja y el entramado tributario que tenemos deja en claro que en la provincia de Entre Ríos es casi imposible hacer agricultura”, remarcó el dirigente agrario.

Para ejemplificar el desfasaje económico que vive el sector, en 2023 los productores compraban 350 litros de gasoil por 120 mil pesos. En la actualidad, con esa plata se puede comprar 163 litros, no sólo por las variaciones en el precio de los cereales sino también por el incremento constante que han tenido los combustibles desde que asumió Milei.

Además de las retenciones y las cargas impositivas, Martiarena también destaca que la situación económica en Brasil también puede complicar la situación del sector, y que los excesos de impuestos hacen que los productos nacionales pierdan competitividad con los provenientes de afuera. “En Chajarí, que es el centro más importante de la producción citrícola del país, se consiguen en los supermercados frutas provenientes de países árabes. Eso no tiene lógica.

A la hora de señalar un sector que se debe proteger, Martiarena compartió que las cooperativas de productores están siendo especialmente vilipendiadas por diferentes actores de la cadena productiva. Sin ir más lejos, hace unos días la Federación de Acopiadores de Granos solicitó a las autoridades del gobierno nacional que las cooperativas comiencen a pagar Impuesto a las Ganancias para evitar “distorsiones” en el mercado de granos.

“Hay preocupación por los ataques que está sufriendo el sistema cooperativo. Las cooperativas no pueden ser tratadas igual que las sociedades anónimas porque tienen otros orígenes y además también se les aplica otras multas”, remarcó.

“Son las cooperativas que nuclean al 70% de los productores de la provincia las que, a pesar de embates gubernamentales, climáticos o económicos, siempre han bancado a los productores, mientras que las sociedades anónimas y los acopiadores son quienes les han mandado cartas documentos para ejecutarlos”, enfatizó.

“Es un grave error decir que las cooperativas no pagan impuestos, y es inviable que las cooperativas paguen Impuesto a las Ganancias porque caerían en graves inconvenientes. Vamos a hacer lo que haya que hacer para defender este sistema. Es una cuestión compleja y muchos hablan sin saber y sin tener en cuenta todo lo que han hecho las cooperativas por los productores”, sentenció.

Un gobierno que no cumplió

Hace un par de meses atrás, el mismísimo Martiarena había manifestado públicamente que se había arrepentido de haber votado a Javier Milei y que está decepcionado por las políticas nacionales. El Gobierno se enfrenta ahora a una complicada disyuntiva respecto a la política agraria para marcar el rumbo del Gobierno para el 2025. Lo cierto es que para el campo los números no cierran, y esto es así producto de la caída del precio internacional, a los aumentos de todos los gastos y el soporte artificial del tipo de cambio.

“Hasta hace un tiempo, nosotros hemos sido los malos de todo. Nos trataron de oligarcas y de cualquier cosa. Esa semillita la plantó el kirchnerismo y eso ha generado un odio muy grande. Jamás voy a decir que todo lo que estuvo antes fue bueno porque no se puede prender una maquinita y generar inflación, pero la realidad es que tampoco podemos venir y romper todo como se hace ahora. Es una cuestión de sentido común”, destacó el dirigente agrario.

“Fueron muchos los productores que votaron a Milei y que ahora no les cierran los números y el futuro cercano no se muestra esperanzador. Nosotros el año pasado tuvimos una de las mejores campañas en la historia de Entre Ríos. Pero las cuentas corrientes de las cooperativas, que son los indicadores que yo miro, no pudieron saldar la totalidad de las deudas que se habían adquirido hacía dos años. Y hoy por hoy, si no tenemos una cosecha récord que nos pueda pagar los insumos que necesitamos para pagar, el endeudamiento va a ser terrible”, sostuvo y agregó: “Hoy estamos perdiendo 400 kilos por hectárea. Para poder sobrepasar eso necesitamos que sea una cosecha récord mayor al año pasado. Si no llueve ahora en estos días, vamos a estar complicados. Ahora vienen semanas de mucho calor y supuestamente semanas sin lluvia”.

“Si para llegar al déficit fiscal tienen que ponerle impuestos a las ganancias a las cooperativas, realmente no lo vamos a compartir desde ningún punto de vista. Y lo mismo para los maestros que no pueden mejorar su poder adquisitivo. También con los empleados públicos, que tienen una carga muy grande. El Gobierno hizo que los vean como ñoquis, pero hay empleados públicos y estatales que realmente le sirven a todo el sistema. Lo mismo pasa con distintos organismos que son necesarios al Estado. Yo realmente no puedo creer cuando escucho al Presidente decir que el principal enemigo es el Estado, cuando la realidad es que el Estado es la educación, es la salud y es el desarrollo tecnológico. Quieren vender las tierras, algo que realmente es una locura. No se puede meter todo en la misma bolsa”, reclamó.

“El gobierno tiene que ser el referí, el que contempla que las reglas del juego sean iguales para todo el mundo y que sea un jugador más. Porque además sabemos que el Estado no es eficiente en un montón de cuestiones. En Argentina vamos cuatro años para un lado y después vamos cuatro años totalmente en contra. Entonces estamos siempre en mitad del río”, concluyó.