A Nahir Galarza le habría dado el celular su padre, y por un motivo inaudito

Jorge Zonzini estuvo durante los primeros meses junto a la familia Galarza y junto a Nahir como vocero y manager de medios, pero luego de unos meses fue apartado del puesto. Pero esta situación no hizo que el prensa se desentendiera de la causa que terminó con la adolescente condenada a cadena perpetua.

En esta oportunidad Zonzini apuntó contra el padre de Galarza. “Una vez más, estas burdas acciones, abonan mi teoría de que su padre está más tranquilo con Nahir presa“, escribió en su perfil de Twitter.

E hizo referencia a la instancia judicial ya que la condena está en revisión. “En plena instancia revisora del fallo en el Superior Tribunal le da un celular y le aconseja que se inmole posteando fotos para enardecer al Tribunal”, siguió el tuit haciendo referencia a Marcelo Galarza.

La opinión de Nahir sobre Zonzini

Una de las últimas noticias que se propagaron sobre la asesina de Fernando Pastorizzo hacía referencia sobre la posible ficción de la vida de Nahir. El rumor sobre una película biográfica o serie partió, precisamente, de un tuit de Jorge Zonzini.

Y Galarza no fue muy amable con él cuando se preguntaron: "¡Ah! Pero no le den bola a ese salame, yo no hablo con él; inventa cosas para que le den bola. Ahora no me han dicho nada. Me dijeron que querían hacer algo así, pero yo les dije que no quería contar nada", contestó Galarza sobre el rumor.

