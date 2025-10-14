Pablo Laurta será trasladado este martes desde Gualeguaychú a Concordia, para ser indagado por la desaparición y el presunto crimen de Martín Palacios, el chofer que contrató para viajar hacia Córdoba antes de cometer el doble femicidio.

El acusado deberá comparecer ante la Justicia en Entre Ríos y pasará un día más en la provincia, antes de ser llevado a la cárcel de Bower, en Córdoba, donde lo esperan para imputarlo por el crimen de su expareja y su exsuegra.

Hallazgo de un cuerpo



La fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de Martín Palacios, Daniela Montangie, habló con Canal 9 Litoral sobre el cuerpo encontrado este lunes a la vera de un camino vecinal que conecta Estación con General Campos, en el departamento Concordia.

“Hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacios”, aseguró la fiscal a cargo del caso.

En ese sentido, Montangie señaló: “No podemos certificar que sea la persona buscada, Martín Palacios, pero tenemos evidencias por la zona”.

La fiscal calificó como “avanzada” a la investigación, y reveló detalles sobre la desaparición de Palacios, oriundo de Buenos Aires, quien había quedado en levantar a un pasajero en Concordia. Este pasajero, un uruguayo conocido como “Pablo”, fue la última persona con la que Palacios tuvo contacto antes de que su señal se perdiera.

La fiscal dijo que la pesquisas, que incluyeron un “investigación sigilosa de cámaras, de antenas de teléfonos y demás”, determinaron que la zona de General Campos y Concordia era donde se había perdido la señal. Se observó en las cámaras una relación de confianza entre Palacios y el pasajero, quienes se saludaban con un beso.

La causa dijo la fiscal exige una doble jurisdicción, ya que el responsable “tiene que estar a disposición de las de las dos provincias y son dos procedimientos distintos”.

El imputado Pablo Laurta se encuentra a disposición del juez de garantía, Gabriel Aceró, y del juez de Córdoba. La fiscal concluyó destacando el arduo trabajo policial: “Realmente no durmieron mirando cámaras, mirando las antenas, continuamente en comunicación con la policía de Paraná y de Entre Ríos”.