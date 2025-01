Ante la quita de subsidios por parte de Nación al transporte público del interior del país, los empresarios locales solicitaron al Gobierno Municipal una serie de medidas para poder afrontar la situación.

Una de ellas fue la actualización de tarifas, las cuales volverán a incrementarse la semana que viene y llevarán el costo del boleto un 18% más caro. Otra, tiene que ver con la nominalización de las tarjetas SUBE por discapacidad y una revisión a partir de una Junta Médica de todos los certificados que legitiman el beneficio. Hasta el momento, se llevaron a cabo las dos primeras exigencias.

Con respecto a la primera, a mediados del año pasado se aprobó por decreto la actualización bimestral de la tarifa de acuerdo al porcentaje de incremento de tres variables: los sueldos, el precio de las cubiertas y el del combustible. En base esta fórmula polinómica se da el aumento.

Según manifestó Ricardo Delcausse, el propietario de las Líneas 1 y 4, el precio del boleto pasará a costar a partir de la semana que viene $1.240, y que esta tarifa se aplicará a partir del 11 de enero; es decir, $192 más de lo que cuesta en la actualidad, que es $1.048, lo que representaría un 18% de incremento. De todas maneras, el empresario advirtió que podría llevar un poco más de días en impactar la actualización hasta que el sistema SUBE registre el aumento.

Nominalización de la Tarjeta Sube

El llamado para nominalizar la Tarjeta Sube de personas con discapacidad tuvo lugar entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de acceder al trámite.

Al respecto, Beatriz López integrante de la Dirección de Tránsito y encargada de la nominalización de la Tarjeta Sube informó a Ahora ElDía que hasta la fecha 394 personas se presentaron para renovar el beneficio en detrimento de las 582 que lo hicieron a comienzos de 2024.

La diferencia con la anterior actualización es que no se necesitaba presentar ningún certificado y con el DNI bastaba.

“Nos hemos encontrado con mucho certificado de discapacidad vencidos, pero la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) extendió el plazo hasta este año para hacer la renovación. También, hubo personas que tenían certificado por invalidez, y esos no entran dentro del beneficio porque básicamente son personas que no pueden andar en transporte público”, detalló sobre el proceso de nominalización.

López además adelantó que los encargados a nivel nacional de la Tarjeta Sube decidieron que la renovación de los beneficios de gratuidad en el boleto no se actualice más de manera anual sino que pase a ser de manera semestral.

Por su parte, Delcausse señaló que los boletos gratuitos surgieron en la anterior gestión, pero que en esta se incrementaron. “Es una política que se hizo desde el principio del gobierno de Martín Piaggio, pero el año pasado continuó creciendo. Pasamos de tener el 12,4% de pasajeros que viajaban gratis a 15,7 %, lo que supuse un 3,3% de aumento por parte de los beneficiarios.

“Esto fue primero una sinvergüenzada peronista, y ahora una libertaria. La empresa no cobra por estas personas y ahora no hay subsidios. De hecho, al no haber ningún tipo de ayuda, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) contrató un estudio de abogados para terminar con las gratuidades del colectivo y que todas las personas paguen. No hay posibilidad de pasajes gratis sin subsidios”, apuntó.

En la ciudad los estudiantes de primaria y las personas con discapacidad son quienes tienen financiado el pasaje por parte de las empresas, mientras que los alumnos de secundario, terciario y nivel universitario son sostenidos por el Estado Municipal.

Es por esto que desde el transporte público local pidieron el control de las Tarjetas Sube con beneficios: “Si el chofer tiene alguna duda sobre la gratuidad del boleto de la persona que sube, puede pedir el DNI y comprobar en el visor de SUBE si corresponde con el beneficiario”, apuntó Delcausse.

Sobre esto último, el dueño de la Línea 1 y 4 comentó que pidieron que se realice una revisión de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) otorgados: “Por día a mí empresa le supone entre 650 y 700 mil pesos de costos diarios que debe asumir en nombre de las personas que viajan gratis”.

“Antes, con el subsidio, veíamos lógico que se diera una mano, pero ahora las empresas no podemos. De hecho, andan menos colectivos y horarios, porque dar otra vuelta más supone mucho gasto. Estamos brindando un servicio de malo para abajo, pero no podemos hacerlo de otra manera. En Gualeguaychú pareciera que el transporte público no le importa a nadie. Ahora queremos que se haga la revisión del CUD, de lo contrario que a los boletos por discapacidad los pague el Municipio. El Director de Transporte de Entre Ríos, Maximiliano Villa, recorrió los cinco departamentos que tienen colectivos para pedir a los municipios que ayuden al transporte público y desde acá se le dijo que no. Paraná es el único municipio que aporta 110 millones de pesos en subsidios al transporte”.

Certificados Únicos de Discapacidad, en la mira

Marcelo Pighetti, responsable del Área de Discapacidad de la Municipalidad , contó que para poder acceder al CUD es necesario llenar varios tipos de planillas que luego son evaluadas por una Junta Médica que funciona en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Patico Daneri.

“Los criterios de evaluación son pautados por la Andis y contempla aquellas condiciones que inhabilitan a una persona a llevar una vida normal. Por ejemplo, si soy diabético y quiero tener un CUD, me lo van a rechazar. El medico va a poner que soy diabético de tipo 2 pero que no tengo secuelas y que llevo una vida normal. Pero si una personas por tener diabetes pierde la visión o tiene que someterse a una amputación, tienen que darle el CUD”, explicó.

En la actualidad, hay alrededor de 10 mil personas que tienen CUD en la ciudad. Sin embargo, el Área trabaja para conocer realmente cuántas personas realmente tienen discapacidad en la ciudad.

Finalmente, Pighetti se refirió a los problemas que enfrentan los transportistas ante el sostenimiento del servicio: “Con estos cambios de gobiernos se dio la quita de subsidios y es algo por lo que se mantienen reuniones todo el tiempo. Entiendo que estaría bueno que el Municipio ayude a las empresas con la carga económica que se supone para ellas, pero también entiendo el derecho que tienen las personas con discapacidad de tener acceso a un pasaje gratuito. Ojala que se pueda llegar un balance entre ambas parte para enfrentar esta situación”.