El Registro Nacional de las Personas informó que a partir del viernes 6 de marzo cambian los costos para tramitar DNI y Pasaporte en todo el territorio nacional. Esta resolución se alinea con el lanzamiento de una nueva versión de DNI y Pasaportes, que incluye nuevas medidas de seguridad y materiales de alta tecnología.

Es fundamental destacar que tanto las versiones anteriores de la documentación como la nueva convivirán y tendrán igual validez, por lo que los documentos ya emitidos no deberán reemplazarse en forma obligatoria y mantendrán su vigencia hasta su vencimiento o hasta la tramitación de un nuevo ejemplar.

Sólo deben reemplazarse los documentos y pasaportes que estén próximos a su vencimiento, o aquellos que hayan sido extraviados o dañados.

Las nuevas tarifas serán las siguientes:

Nacionales:

DNI regular (nuevo ejemplar, cambios de domicilio, actualizaciones de mayor y menor): $10.000

DNI express (nuevo ejemplar, cambios de domicilio, actualizaciones de mayor y menor): $26.000

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte express: $200.000

Extranjeros (sólo residencias permanentes):

DNI regular (nuevo ejemplar, cambios de domicilio): $20.000

Las oficinas de Renaper no realizan el pasaporte a ciudadanos extranjeros. Los ciudadanos pueden realizar el trámite en la oficina situada en el Mercado del Munilla (es obligatorio concurrir con turno previo), gestionado a través de GualeActiva.

Las únicas formas de pago son a través de tarjetas de crédito o débito. No se aceptan pagos en efectivo.