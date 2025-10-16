En el marco del 242° aniversario de la fundación de San José de Gualeguaychú, el Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, ubicado en Casa De Deken (25 de Mayo Nº 734), invita a la comunidad a disfrutar de una muestra especial de fotografías antiguas que retratan el pasado histórico de la ciudad.

Puede interesarte

A través de estas imágenes, los visitantes podrán conocer cómo era la vida cotidiana, los paisajes y las transformaciones de Gualeguaychú desde su fundación, el 18 de octubre de 1783, por Tomás de Rocamora. Se trata de una propuesta que invita a reencontrarse con los orígenes de la ciudad y a revivir su memoria colectiva.

La muestra estará abierta al público el sábado 18 y domingo 19 de octubre, en el horario de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, con entrada libre y gratuita.