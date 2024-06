Liam Gallagher ha confirmado que reserva un asiento en cada uno de sus conciertos en solitario para su hermano y excompañero de Oasis, Noel Gallagher. La semana pasada, el usuario de X, Simon Love, compartió una publicación en la que afirmaba haber asistido a un show de Liam y haber notado un asiento reservado para Noel. Love escribió: “Estoy en un palco de hospitalidad en el concierto de Liam Gallagher y acabo de ver esto en un asiento frente al mío”.

Posteriormente, Love reveló que la foto en realidad fue tomada durante un concierto de Jesus And Mary Chain en 2014 y que solo estaba bromeando con la publicación. Sin embargo, unos días después, Liam confirmó que efectivamente reserva un asiento para su hermano mayor en todos sus shows. Ante la pregunta de una cuenta ahora privada sobre si guarda un asiento para Noel, Liam respondió directamente: “Sí, nunca se sabe”. Hasta el momento, Noel no ha comentado nada de si ha asistido alguna vez a uno de los conciertos en solitario de Liam, o si siquiera está al tanto de los asientos reservados para él.

La confirmación de Liam sobre la reserva de asientos se produce después de que dedicara las canciones “Half The World Away”, interpretada originalmente por Noel, y el demo de “Lock All The Doors” de la era Oasis, a su hermano durante su actual gira del 30° aniversario de ‘Definitely Maybe’.

Durante esta gira, Liam también ha dedicado la canción “Cigarettes & Alcohol” a Dave Grohl. Se ha divulgado un video del líder de Foo Fighters bailando al ritmo del tema en el O2 Arena de Londres.

El pasado fin de semana, se instaló una placa azul en un supermercado Lidl en Mánchester, conmemorando el concierto que Liam “casi” tocó allí este año.

Este agosto, Liam Gallagher interpretará ‘Definitely Maybe’ en su totalidad cuando encabece los festivales de Reading & Leeds 2024. Además, ha hablado sobre la posibilidad de una gira por el 30° aniversario de ‘(What’s The Story) Morning Glory’ en 2025.