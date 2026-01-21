Con una ajustada votación (334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) que deja en evidencia que las tensiones internas están lejos de haber sido superadas, el Parlamento Europeo remitió el acuerdo comercial con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Esta decisión pone un freno en los hechos al proceso de ratificación hasta que los jueces lleguen a una conclusión y expertos reconocen que la demora en su implementación podría ser de hasta dos años.

Sin embargo, la noticia, que tomó por sorpresa al gobierno argentino, no modificará los planes del oficialismo, que incluyó la ratificación del tratado en el temario de las sesiones extraordinarias y esperaba poder aprobarlo por ambas Cámaras en febrero, para ser el primer país de la región en dejar operativa la parte comercial del acuerdo.

“Sigue todo igual acá”, confirmaron fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados y evitaron hablar de “freno”. En sintonía, en el Senado los libertarios también anticipan que el tratado será ratificado durante el próximo mes. “Hasta nuevo aviso, se sigue para adelante”, sintetizaron.

El apuro que mostró el Gobierno desde un principio no es casual, ya que la entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación -carne, por ejemplo- antes que algunos de los socios regionales.

Los tratados deben ser aprobados o rechazados en su totalidad por ambas Cámaras, por lo que el debate se “simplifica” y favorece al oficialismo. Además, los libertarios señalan que las negociaciones llevaron 26 y atravesaron a gobierno de diferente signo político, lo que debería agilizar su aprobación.

De hecho, algunos bloques ya adelantaron públicamente su apoyo, lo que allana el camino. Por ejemplo, el PRO celebró que se haya convertido en realidad “el camino iniciado por Mauricio Macri en 2019” y destacaron que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. En tanto, los diputados de la UCR argumentaron que “en un contexto global desafiante, donde la competitividad y la escala son clave, el diálogo y la cooperación entre regiones resultan indispensables”.

También hubo representantes de bloques del centro, como Provincias Unidas y la Coalición Cívica, que respaldaron la iniciativa. “Es una jugada estratégica para reafirmar que la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, junto con la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, basado en reglas claras y previsibilidad, siguen en pie”, opinó el diputado y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro.

En cambio, el peronismo aún no definió una posición y reclama que la Cancillería envíe el texto definitivo del acuerdo para poder “analizarlo junto a los sectores productivos y del mundo del trabajo”.

Entre los argumentos esgrimidos en el Parlamento Europeo para cuestionar el acuerdo de libre comercio se destaca el “mecanismo de reequilibrio”, que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, lo que ha generado dudas entre los eurodiputados sobre una posible colisión con la autonomía reguladora y los Tratados de la UE. Pero también fueron cuestionados los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes -una política y de cooperación, y otra comercial-, ya que consideran que esta estrategia facilitó la firma, dado que la parte comercial solo requiere ratificación europea para entrar en vigor provisionalmente.

Fuente: Infobae