El responsable de la Corporación del Desarrollo apuntó que “Hay empresas que están trabajando un 50% menos. No es de ahora, vienen con una baja de la producción hace un tiempo, esperando repuntar. Creo que ya tocó el piso. No creo que sea en V, será con un leve repunte que no alcanza. Soy optimista que en el mediano o largo plazo tendría que empezar a reactivarse”.

No obstante, Fogg expresó que en “Gualeguaychú las empresas sienten menos la crisis porque tenemos empresas líderes que tienen espalda para afrontar la esta situación. Los números indican que estamos mejor que otros lados”.

Por otro lado, anunció que en el Parque Industrial comenzó la construcción de una planta de arroz orgánico y galletitas que en una primera etapa, emplearía a 25 personas. En tanto, adelantó que “hay dos empresas que estamos terminando de cerrar las escrituras para que arranquen. Tenemos consultas semanales, el interés está. Nosotros somos optimistas, estamos a pasos de poder hacer la inauguración de parcelas preparadas para Pymes, para empresas más chicas también”.