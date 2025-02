Aunque que los contagios de dengue van en aumento en otros puntos de Entre Ríos, el nodo epidemiológico local no ha registrado hasta el momento casos positivos en la ciudad. El subsecretario de Salud, Dr. Pablo Alfaro, explicó que esto podría deberse a dos factores principales: “Una hipótesis es el proceso ambiental que hemos tenido este verano, que fue particularmente seco y con pocas lluvias. La otra es el fuerte operativo de descacharrización que venimos realizando desde la Subsecretaría, con un trabajo muy intenso de promotores de salud, veterinarios y el área de Ambiente”.

Ante la llegada de turistas y la posibilidad de un aumento en los contagios, la Municipalidad implementó fumigaciones específicas en zonas clave, como el Corsódromo. “La fumigación en estas áreas busca reducir la población de mosquitos adultos que pueden transmitir la enfermedad en caso de que una persona infectada sea picada”, explicó Alfaro.



El funcionario aclaró que no se realizan fumigaciones masivas en toda la ciudad, ya que esta medida no está indicada para el control del dengue y podría generar resistencia en los mosquitos a los insecticidas. “Solo se fumiga en lugares donde hay casos sospechosos o confirmados. Como no hemos tenido positivos y los casos sospechosos fueron descartados, hasta ahora no ha sido necesario ampliar la fumigación”, destacó.

Si bien el verano seco ha favorecido el control del mosquito, las autoridades sanitarias advierten que marzo podría traer un aumento en la población de estos insectos. “Lo que se prevé es que a partir de marzo podríamos tener un pico de mosquitos y, consecuentemente, de casos de dengue. Sin embargo, hay que esperar para evaluar la situación con certeza”, señaló el subsecretario.

Respecto a la distribución de repelentes gratuitos, elaborados por el laboratorio de la UNER, Alfaro indicó: “Esperábamos una demanda mayor, pero los repelentes están disponibles y listos para ser retirados. Hay más de 20.000 frascos en stock”. De esta forma, las autoridades sanitarias invitan a la comunidad a acercarse a los puntos de distribución para retirar su repelente y reforzar las medidas de protección personal. “Los mosquitos están, por lo que es importante que la gente utilice repelente como parte de la prevención”, concluyó el médico.