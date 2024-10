Hace más de 30 años que Acela Gualeguaychú brinda información y formación sobre la condición de celiaquía en la ciudad. Sin embargo, la cantidad de personas que se acercan a la institución aumentó considerablemente en los últimos tiempos. De hecho, desde su creación llevan a cabo un registro, a falta de datos oficiales, en el que tienen anotadas más de 200 personas celíacas que han pasado por la organización.

La presidenta de la ONG María José Morán contó que están sorprendidos sobre la convocatoria que tienen los talleres que organizan en coordinación con la Municipalidad: “Asisten muchas personas que son celiacas e intolerantes o alérgico al gluten, en todos los lugares que damos los talleres sucede lo mismo. La composición de los grupos ha cambiado mucho: antes sólo asistían los celíacos, sin embargo, ahora, va el familiar de la persona que quiere informarse. También se presentan personas que les interesa por el hecho de que es sin gluten. No obstante, siempre aclaramos que no es una dieta para bajar de peso, sino que es una dieta que los celíacos necesitan para estar bien”, resaltó.

Dentro de los talleres, no solamente enseñan a preparar platos sin gluten y a manipular diferentes tipos de harina, sino que se brindan a los asistentes información importante que deben tener en cuenta para poder mantener el tratamiento. Sin embargo, según apuntó la presidenta de la ONG, “muchas nutricionistas nos comentan que hay personas que son celiacas y que les es muy difícil comprar las harinas y, por eso, no hacen la dieta. Hay quienes eligen no hacer la dieta y prefieren darle de comer a sus hijos, eso lo estamos viendo desde hace un año aproximadamente. Lo que queremos es que se acerquen igual, esperamos poder hacer algo, que es lo importante”.

Durante las capacitaciones, quienes asisten tienen garantizadas las materias primas que son provistas por la Municipalidad a partir de un acuerdo que hizo con Acela. También trabajan en colaboración con nutricionistas de los Centros Atención Primaria de la Salud (CAPS).



Qué implicancias tiene para la salud

Elina Schauman es nutricionista y coordinadora de los CAPS y aseguró que existen consecuencias para las personas con celiaquía que no llevan adelante una dieta de acuerdo a su condición: “Cuando te diagnostican la celiaquía, tu intestino está raso; nosotros tenemos vellosidades que brindan la capacidad de absorción del intestino, pero en el celiaco no están esos vellos porque el gluten los agrede. Por eso, comienza los síntomas gastrointestinales, diarrea, inflamación, caída de pelo, vómitos, dolor de dientes y hasta abortos espontáneos, entre otros. La celiaquía es una condición, no una enfermedad, no necesitamos medicamentos, sino una determinada alimentación. El tratamiento es la dieta sin gluten y en ese proceso hay que tener cuidado, organizar la cocina de cierta manera, evitar las contaminaciones, el aspecto más desafiante es el social”.

Las personas que no pueden continuar con la alimentación específica ven las consecuencias a largo plazo, ya que, en palabras de la nutricionista, “el intestino tarda entre 6 y 8 meses en estar en condiciones óptimas con toda su capacidad absortiva. Si eso no sucede, porque la persona no deja las harinas comerciales y en su sintomatología no se siente tan mal, a lo largo del tiempo ese intestino sigue siendo invadido por el gluten y pueden aparecer otras enfermedades crónicas como lupus, escleorosis múltiple, artritis, alergias y fibromialgia, entre otras patologías”.

Al respecto, Schauman señaló: “En el Municipio tenemos un dispositivo de modulo alimentario. Cuando alguien acude con esta condición, se evalúa en conjunto con la trabajadora social y la nutricionista y se hace una entrega de un módulo. Y después están las obras sociales, en las cuales, si estás en relación de dependencia, se pueden presentar todos los estudios correspondientes y otorgan un subsidio para la compra de alimentos. También está la tarjeta Sidecreer, que da un monto de dinero que puede usarse para la compra de productos sin gluten”.

La nutricionista reconoció que la función de la Acela “es muy importante en cuanto a la divulgación, ya que muchas personas dejan de hacer la dieta por falta de información o acompañamiento; y, casualmente, hay muchas personas intolerantes al gluten sin diagnóstico, pero en busca de asesoramiento, por lo que estas instancias son fundamentales”.

El desafío de producir Sin Tacc

A fines del año pasado, la ONG inauguró un molino para harinas sin gluten y poder para trabajar en la elaboración de premezclas y también producir a menor costo para la comunidad de Gualeguaychú.

Sobre esto, Moran expresó: “Lo estamos utilizando para hacer harina de arroz y la vendemos internamente, pero todavía no está habilitado para comercializar al público en general. Estamos en trámite para conseguir seudocereales para moler, pero es un proceso muy lento. Lo máximo que hemos molido fueron 25 kilos, pero no tenemos un lugar para poder guardarlo. El molino tiene capacidad para producir hasta 150 kilos por hora”.

La harina se elabora a partir de paquetes de arroz de un kilo que están certificados, por lo que la ONG se encuentra buscando empresas que puedan proveerles en mayor cantidad. La molienda lograda se comercializa dentro del taller, la cual semanalmente venden en la Facultad de Bromatología a un precio muy por debajo del que se consigue en dietéticas, ya que el único fin es poder comprar nuevamente la materia prima para producir.

El responsable de la Dirección de Desarrollo Eduardo Petti comentó que mantienen contacto con Acela y está abocado a la búsqueda de proveedores que permitan hacer funcionar el molino en mayor capacidad, pero aseguró que es una tarea fácil: “El productor que quiera lograr una certificación sin tacc tiene que tener la maquinaria y no haberla usado en la molienda de trigo o avena, tiene que está muy aséptico todo. Y, por lo general, el productor de la zona de Gualeguaychú y alrededores se dedica al trigo y al maíz, por lo que esa maquinaria se utiliza en otros cultivos”.

La posibilidad de que el molino obtenido por la ONG produzca mayor variedad y cantidad de harinas puede ser uno de los factores que haga la diferencias entras las personas que pueden continuar su tratamiento y quienes no. Mientras tanto, desde Acela, dictarán durante octubre y noviembre talleres en diferentes barrios de la ciudad. El cronograma es el siguiente: martes 15 de octubre, a las 9 horas, en San Francisco; jueves 17 de octubre, a las 9 horas, en Médanos, viernes 25 de octubre a las 9:30, en Pueblo Nuevo y a las 17.30 horas en Cacique; y martes 29 de octubre, a las 16 horas, en Perigan.

Por otro lado, todos los miércoles se dictan clases de cocina sin tac de 15 a 18 horas en el Polo Educativo de la Facultad de Bromatología UNER.