En paralelo con las protestas que tuvieron lugar este jueves en distintos puntos del país, principalmente en las afueras del Congreso de la Nación, decenas de gualeguaychuenses se reunieron desde las 18 horas en la Plaza Urquiza, frente al Municipio, para manifestarse en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate en el Senado.



Según pudo saber Ahora ElDía, la iniciativa surgió de vecinos autoconvocados, que ya realizaron una concentración el domingo pasado para informar a la ciudadanía sobre el proyecto que impulsa el Gobierno nacional.







También se hicieron presentes organizaciones como Agmer, CTA, ATE y Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú.



La concentración se realizó a pesar del tiempo frío, ventoso e inestable que afectó a la ciudad este jueves. Un factor que disminuyó significativamente la cantidad de concurrentes a la manifestación, pero no impidió que la ciudadanía expresara su reclamo en las calles.