A pesar de la cuarentena, Susana Giménez se fue en un vuelo privado a Uruguay

el vuelo fue autorizado el día anterior (22 de mayo) con el detalle “Traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay”. Cuando la diva y su hermano arribaron a Uruguay, testigos confirmaron a la agencia NA que las autoridades del Aeropuerto Internacional de Carrasco no les permitían bajar del avión hasta que la conductora mostró el certificado que obtuvo. Se trata de un certificado de estar tramitando la residencia en la República Oriental del Uruguay (ROU).

La autorización había sido otorgada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para viajar en la aeronave Lear Jet 60, Matrículo LV-FVZ, de la firma Baires Fly. Una vez que exhibió los papeles correspondientes, indicó que el destino final era su casa de Punta del Este.

“Antes de la cuarentena, lo normal eran 600 operaciones diarias. Ahora son 10 o menos, todas de aviones chicos. Pero suelen ser vuelos sanitarios, oficiales (con autoridades que se trasladan), de seguridad o carga”, indicó una fuente.

La explicación de Susana

Luego de la polémica generada, Susana Giménez habló con Nicolás Wiñazki en la señal de noticias TN y confirmó que tenía permiso para salir de la Argentina. "Pedí permiso, por supuesto. Tengo residencia porque tengo casa acá, personal que pagar sueldos y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá”, explicó la conductora.

“Pedí permiso porque no te podés subir a un avión si no. Tenés que llenar más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Cuando llegás te toman la fiebre y me parece perfecto. Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz.... Catorce días tengo que estar acá. Me vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes (Sarrabayrouse) no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer”, detalló la estrella de Telefe.

“Yo soy muy solitaria, nunca me aburro, pero que mis perros cuando llegué no me dieron pelota y casi me muero del corazón. Tenía que traer a Rita porque me estaba destrozando la casa. Tengo personal acá, tengo jardinero, casero, la gente tiene que cobrar. Aparte yo me sé cuidar sola y sé muy bien lo que tengo que hacer”, continuó Giménez.

Por último fue consultada sobre si está de acuerdo con la cuarentena que decretó el gobierno de Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus. “Sí, al principio estaba de acuerdo, pero 65 días me parece que ya está", respondió Susana. “Aparte lo peor es que tengo miedo que digan que va a haber 15 días más. Estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque se ahorraron muchas desgracias, pero ya basta”, agregó.

En ese momento, uno de los periodistas de TN Central le comentóque la medida preventiva se podría extender por diez semanas más porque se prevee más contagios durante ese período y ella manifestó: “¿Diez semanas más? No me digas que no puedo volver a mi casa porque me mato".

"El drama son las villas. “Vi que llegaban camiones... (A la Villa Azul) ¿Cómo no va a haber agua? Estamos en el siglo 21. Yo lo estaba mirando mientras hacía cinta... Y dije, ‘Dios mío'. Es un año espantoso. Estuvo bien en hacer la cuarentena pero ya está porque la gente está harta”, comentó. Y comparó la situación de los ciudadanos con aquellas personas que estando en prisión recuperaron la libertad. “Los presos están en la calle, ¿nosotros vamos a estar presos?”, se preguntó. (Teleshow)