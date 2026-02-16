La Selección Argentina sumó un motivo de preocupación en las últimas horas tras confirmarse la lesión de Nicolás González, una de las variantes ofensivas habituales en el ciclo de Lionel Scaloni. El futbolista del Atlético de Madrid sufrió una dolencia muscular que lo marginará de varios compromisos claves en Europa y encendió las alarmas en el cuerpo técnico nacional.

El club español informó que el jugador presenta una lesión muscular en el muslo y que comenzará un proceso de recuperación con sesiones de fisioterapia y trabajos de readaptación en gimnasio. Si bien el parte médico no precisó el tiempo exacto de baja, este tipo de lesiones demanda, en promedio, al menos tres semanas antes del regreso a la competencia oficial.

Nico González sintió molestias durante el encuentro frente al Rayo Vallecano y este lunes fue sometido a estudios para determinar el alcance de la lesión. Como consecuencia, no estará disponible en una serie de compromisos determinantes para el Atlético de Madrid.

Entre los partidos que se perdería figuran la eliminatoria de la Champions League frente al Brujas, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona y varios encuentros de La Liga, incluidos los duelos contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

La ausencia del argentino se suma a la de Pablo Barrios, quien también se encuentra en proceso de recuperación muscular y no participó de los últimos compromisos del equipo dirigido por Diego Simeone.

En paralelo, la Selección Argentina observa con atención el estado físico del extremo. El próximo 27 de marzo, el equipo nacional disputará la Finalissima ante España en el estadio Lusail de Qatar, un compromiso que forma parte del calendario oficial y que requiere de plantel completo.

Aunque restan varias semanas para ese encuentro, el tiempo de recuperación será clave para determinar si Nico González podrá llegar en condiciones óptimas. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución médica en Madrid antes de definir cualquier convocatoria.

En un tramo del calendario cargado y con exigencias tanto en clubes como en selecciones, la prioridad será evitar recaídas y asegurar una recuperación completa. Mientras tanto, la Selección Argentina permanece atenta a la evolución de uno de sus habituales convocados.