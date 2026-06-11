El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves con el partido entre México y Sudáfrica, pero antes tendrá una ceremonia de apertura que concentrará buena parte de la atención global.

Según se informó, el show comenzará a las 14.30, hora de la Argentina, es decir 90 minutos antes del encuentro inaugural previsto para las 16 en el Estadio Azteca.

Cómo ver la apertura en vivo



La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de DSports y Telefe, mientras que por streaming estará disponible en Paramount+, Disney+ y Amazon Prime Video.

La organización confirmó además que habrá ceremonias previas en los primeros partidos que se disputen en cada uno de los tres países anfitriones.

Qué artistas participarán



Si bien la FIFA no dio a conocer todos los detalles del espectáculo, sí confirmó la presencia de artistas de proyección internacional como Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Tyla y Lila Downs.

En las últimas horas, incluso, circularon imágenes de la prueba de sonido de Shakira en el Azteca.

Según explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la intención es que cada ceremonia exprese la identidad cultural del país anfitrión y, al mismo tiempo, refleje el espíritu de unidad que busca transmitir el torneo.

Los otros dos actos inaugurales se realizarán el viernes 12 de junio en Canadá y en Estados Unidos, antes de los respectivos debuts de sus seleccionados.

Fuente: TN / FIFA