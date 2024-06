Mediante una entrevista realizada por la Municipalidad y difundida a los medios de comunicación y la ciudadanía en general, el intendente Mauricio Davico compartió su visión sobre estos primeros meses en el gobierno y adelantó próximos pasos a seguir.



- Teniendo en cuenta la situación general, ¿Cómo puede aliviar el bolsillo de los contribuyentes? ¿Qué va a hacer con la sobretasa?

MD: Siempre lo dije, es inconstitucional, eso no corresponde. Primero, que una tasa debe tener una contraprestación. O sea, el municipio cobra la tasa de barrido, limpieza, etc. Bueno, tiene que haber un barrido y una limpieza. Y acá había una sobretasa, pero no una contraprestación. No es que se barría más o le decían, bueno, te cobramos de más pero ahora te vamos a dar este servicio. No existía. Conclusión: inconstitucional. En los próximos días se va a sancionar la ordenanza que va a eliminar la sobretasa. Muchos ciudadanos me lo decían. Una señora que había heredado dos terrenos, pasó a pagar sobretasa. O sea, una señora que vivía en su casa. Pero de parte del Municipio no había explicación y le cobraba un 160% más. Y aquellos que tenían más de 5.000 metros acumulados pagaban el 600% de sobretasa. Es decir, la tasa general ordinaria y una sobretasa del 600%. Totalmente inconstitucional. Se va a eliminar.

“Todas las cuestiones que hemos eliminado tienen un tratamiento con el secretario de Hacienda, con la directora de Rentas, con todos los equipos que corresponden. No es que son medidas populistas. Vos dejás de percibir cuando eliminás. Las sobretasas son 500 millones de pesos en el año, pero consideramos que está mal, no hay una prestación de servicio por esas sobretasas. Pero somos responsables de las medidas que tomamos y estamos en condiciones de poder cumplir con la ley eliminando eso y que el Municipio no pase a tener déficit o deuda”, manifestó Davico.



El Intendente recordó la eliminación del 56% de las tasas, sellados y actuaciones administrativas. “Eso generó un ida y vuelta, hoy es todo más fluido. De hecho, ha aumentado mucho la recaudación en comparación de mayo contra mayo del año pasado. En ese período, el crecimiento de la recaudación - de lo que pagan los contribuyentes - creció un 333%. Y considerando la inflación, hay un 57% por sobre la inflación. O sea, ahora hay más comercios que pagan la tasa porque también eliminamos lo de las rehabilitaciones”, aseguró.



- ¿Eso fue un paso positivo de acuerdo a su análisis?



MD: Es un paso muy positivo, era un requerimiento del sector privado. Un comercio habilitado cada dos años, en algunos rubros, debía presentar todo de nuevo con el consiguiente costo, y el reclamo era constante.

En mayo salieron 89 habilitaciones. De esas, 37 venían de años anteriores y muchas de ellas del 2021. El resto de las habilitaciones de mayo fueron de esta gestión y de manera exprés.



- El intendente marca siempre un plan de prioridades. Usted lo habló durante la campaña electoral. ¿Tiene en carpeta los reclamos de vecinos sobre el agua, cloacas y el estado de calles?



MD: Es uno de los principales temas de nuestra gestión. Lo que tuvimos que hacer en primer lugar, fue ordenar internamente el Municipio para pensar y diagramar el trabajo, por ejemplo, el tema de las calles. Sabemos que están detonadas las de pavimento, asfalto, de tierra o ripio. Pero para ordenar eso ¿qué necesitábamos? Con una motoniveladora no podés arreglar una ciudad tan extensa como es Gualeguaychú. Obras Públicas tiene una sola retroexcavadora.



“Hablo con intendentes de otros municipios y no lo pueden creer. Están al frente de comunas mucho más pequeñas que Gualeguaychú. Y después, para asfaltar, tenemos una planta pero que está en un lugar que se inunda permanentemente, y que funciona un 30% por esos factores”, agregó Davico.



- ¿Cuál es su estado? ¿Cómo encontraron la maquinaria de la planta de asfalto?



MD: La planta de asfalto está totalmente detonada; no abandonada al 100%, pero sin mantenimiento; no contaba con los filtros que debe llevar. Esa planta genera una alta contaminación. El filtro de manga, para que la gente sepa, vale aproximadamente 80 millones de pesos. Para salir a asfaltar se debe contar con las herramientas que tengan un adecuado funcionamiento.



- ¿Cómo lograrlo?



MD: Que no esté más en ese lugar, porque es un terreno que no se sabe de quién es, no figura a nombre de la Municipalidad; ese es un paso importante. Es un terreno totalmente inundable. Es una especie de embudo donde está la planta. Llueven 40 a 50 milímetros y crece 2 o 3 metros de agua, como se dio en la inundación de marzo. En las tres crecientes, desde que asumimos, se anegó todo el sector. Entonces, ¿cómo voy a reparar algo o utilizar recursos de los ciudadanos en algo que no tiene un funcionamiento adecuado? Tomamos la decisión de trasladarla a un lugar para que funcione como corresponde y con todas las medidas de seguridad. Va a estar en el Parque Industrial Gualeguaychú y con un ahorro de muchos recursos en el traslado del asfalto.



- ¿Funcionará a gas natural?



MD: Hoy funciona a gasoil. Ambientalmente será mucho más práctica y más beneficiosa con el gas natural, generando el ahorro de un 40%, aproximadamente. El gas natural no se corta, es permanente y continuo. Además, con un control exacto del consumo de la planta.







- ¿Cómo está el diálogo con Codegu sobre este punto?



MD: El Consejo Directivo de la Entidad tomará la decisión final. Firmaremos un convenio, será un comodato de préstamo. Obviamente, el municipio va a pagar las expensas y habrá una contraprestación, también algo lógico, de bacheo y de algunas cuestiones que necesiten de la trama vial para que pueda funcionar ahí la planta. Un tema resuelto, ya que contamos con agua, energía eléctrica, gas natural y la cercanía a la ciudad a través del Acceso Sur.



Agua potable: solución para 28 mil vecinos del sur de la ciudad



El intendente reiteró que “el agua es una nuestras prioridades. Nosotros tenemos que ser serios a la hora de gobernar y gestionar. No importa si son obras que no se ven, debemos lograr que el ciudadano abra la canilla y le salga agua. Es algo básico. Hemos retomado una obra que se había licitado, adjudicado y se había hecho el contrato en el 2022 con la empresa que ganó la licitación. En ese momento, era una obra de 200 millones de pesos. Hoy, con la actualización, oscila los 800 millones de pesos”.



Adelantó que en las próximas semanas comenzarán las tareas para instalar un caño de 500 milímetros sobre calle Lavalle. Va desde Urquiza hasta Goldaracena; de ésta, a Aguado, y de Aguado hasta la punta de Corsódromo. Son 1.200 metros de caños que generan una solución, diría prácticamente el 80%, para la zona sur. “Este caño va a reabastecer y a solucionar el problema a aproximadamente 25/ 28.000 personas”, señaló.



Y estimó que “en la actualidad están con muchas dificultades los barrios Yapeyú, Villa María y sectores aledaños. De los once pozos que se han hecho, ocho están en un funcionamiento, que no es óptimo. Hemos estado trabajando sobre ellos para también reinyectar a la red. Esos pozos llevan un mantenimiento que no se estaba haciendo”.



- ¿Dispondrá la incorporación de nueva maquinaria al Municipio?



MD: En próximos días queremos terminar los pliegos para llamar a licitación por nuevas maquinarias. Mientras tanto, vamos a alquilar las máquinas al Ejército Argentino, al Escuadrón de Ingeniería que está en Concepción del Uruguay y que cuenta con maquinarias viales. La contratación al Ejército genera un ahorro para el municipio del 40% de lo que vale la obra a una empresa privada. En ese mientras tanto, hasta que lleguen las máquinas nuevas, vamos a trabajar con las que proporcione dicha unidad. En 10 días se firma el convenio, restan algunas cuestiones técnicas para que vengan motoniveladora, retroexcavadora y camiones para ingresar a los diferentes barrios.



“Por zona ya tenemos todo el relevamiento. Ahora van a salir las licitaciones de compra de material calcáreo, brosa y piedra basáltica. La directiva será que las maquinarias no se muevan hasta que no se termine ese barrio. Obviamente, llevan después cuestiones complementarias de desagüe, canalización y recambio de tuberías; todo eso hace que hagamos un trabajo integral en los barrios”, adelantó el intendente.



Ordenamiento en marcha



Mauricio Davico también resaltó el ordenamiento que se inició, desde el primer día, en lo institucional y administrativo: “Hay mucha gente que trabaja muy bien, empleados de planta permanente, contratados que vienen de la gestión anterior, que dedican sus horas en forma correcta. No obstante, este control ha hecho también que se genere un ahorro en horas extras, por ejemplo”.



“Hemos implementado el control de ingreso y egreso a través de huella dactilar o reconocimiento facial, ya está instalado en los CAPS y también se continuará en todas las áreas del Municipio, como también el monitoreo satelital de las máquinas. Más de 50 vehículos tienen el rastreo satelital, que es para saber dónde está, cuánto tiempo está parado y qué consumo tiene; eso optimiza los recursos. Antes, era un festival de horas extras y ahora se le paga al que realmente las realiza”, diferenció. En ese sentido, acotó que dicho ahorro “hizo que podamos comprar las nuevas tecnologías que permiten y sinceran el real gasto, en estos casos, de personal y el funcionamiento de la maquinaria y dónde van los recursos de los ciudadanos”.



- El ahorro con el control instaurado ¿qué le permite concretar?



MD: Por ejemplo, la compra de maquinarias que vamos a destinar al traslado de la planta, tenemos que hacer toda una obra civil en el Parque Industrial. Hacer el cerramiento, poner el lugar donde va a estar el sereno y los comandos, las fosas, dónde va la máquina, el sector para que ingresen los camiones, las canchas dónde van los materiales y dónde se guarda el asfalto, la instalación eléctrica. Todo eso es una obra civil que, obviamente, no está en el cálculo presupuestario de los recursos que hay que invertir para eso. Lo que ralentiza la obra son las cuestiones burocráticas de la propia administración. Por eso tratamos que haya celeridad dentro de las normativas vigentes provinciales y municipales. Consideramos y creemos que antes del fin de año estará produciendo asfalto.



- Consorcios aguardan las obras que ya abonaron. ¿Habrá respuestas a dichas demandas?



MD: Cuando asumimos quedaron pendientes 17 consorcios aproximadamente de los cuales estamos empezando a ejecutar por orden de antigüedad. Había consorcios que ya habían pagado el 70% y se encontraban demorados del año 2021. Bueno, eso es parte del orden y una cuestión de justicia para los vecinos que conformaron el consorcio. Por otra parte, había consorcios constituidos años posteriores y tenían la prioridad ellos y no los que habían pagado. Hay que respetar la cronología de los hechos.