FUE VELADA ESTA MAÑANA EN LA CIUDAD
A sus 84 años, falleció una de las fundadoras de la empresa Baggio
María Celia Munilla de Baggio, una de las impulsoras de RPB, murió en la Capital Federal, donde estaba internada por problemas de Salud. El velatorio se realizó este martes en Gualeguaychú y su cuerpo fue trasladado al Cementerio.
Durante la jornada de ayer se produjo el fallecimiento de la empresaria María Celia Munilla, una de las fundadoras de la empresa RPB junto a su marido, Rufino Pablo Baggio.
La gualeguaychuense de 84 años estaba internada por problemas de salud en Buenos Aires, y este lunes se confirmó su deceso.
El velatorio se realizó este martes de 7 a 10 de la mañana en la sala 1 de Previsora Gualeguaychú, y luego fue trasladado su cuerpo al Cementerio.
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