Durante la jornada de ayer se produjo el fallecimiento de la empresaria María Celia Munilla, una de las fundadoras de la empresa RPB junto a su marido, Rufino Pablo Baggio.

La gualeguaychuense de 84 años estaba internada por problemas de salud en Buenos Aires, y este lunes se confirmó su deceso.

El velatorio se realizó este martes de 7 a 10 de la mañana en la sala 1 de Previsora Gualeguaychú, y luego fue trasladado su cuerpo al Cementerio.