A todo o nada: Central se la juega en el quinto partido ante Regatas

Desde las 21 en el José María Bértora, el Rojinegro irá por una victoria que lo deposite en la siguiente fase. Luego de no haber podido liquidar la serie como visitante, Central va con toda la presión a tratar de ganar para seguir ilusionado con pelear por el ascenso. La suerte de Central en el Torneo Federal se definirá esta noche en el Bértora, en el quinto juego de la serie ante Regatas Uruguay, en la que el Rojinegro deberá ganar para seguir en carrera, caso contrario se despedirá de una temporada que lo tuvo como protagonista principal. El Rojinegro ganó los dos primeros juegos y fue a Concepción del Uruguay con la intención de cerrar la serie, pero no pudo hilvanar buenos partidos, en el tercero se le escapó en suplementario jugando mal y con bajos porcentajes de tiros a distancia y el jueves, en un partido parejo, el equipo de Panizza se vio claramente perjudicado por fallos arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido, aunque en el final volvió a fallar y se quedó con las manos vacías. Sin margen para el error, Central deberá apelar a todo el oficio de sus principales jugadores, algunos de ellos, como Forastieri y Madera, que han estado por debajo de su nivel en la serie y a los que el equipo necesita para poder funcionar como lo ha hecho en la mayoría de los partidos. También será importante la recuperación del pivot Sebastián Bernasconi, que en el cuarto juego tuvo poco protagonismo, un poco porque los árbitros lo cargaron rápidamente de faltas y además porque presentó una complicación de salud que no lo tuvo en plenitud física. Nombre por nombre, está claro que Central tiene sobrados argumentos como para prevalecer ante Regatas, que llega a Gualeguaychú con el envión anímico de haber ganado dos partidos bravísimos que lo mantienen en carrera. Apoyados en el enorme trabajo de su capitán Facundo Mendoza y con jugadores que aparecen en las situaciones complicadas, los de Santiago Rimoldi buscarán dar el batacazo del torneo y sacar a uno de los candidatos. EL DATO La dirigencia de Central informó que hoy de 11 a 12.30 se venderán en Secretaría las plateas para el partido de esta noche, respetándose la ubicación de los abonados, a un precio de 250 pesos para socios y 280 para no socios. La boletería se habilitará a las 18.30 para la venta del remanente de plateas y las populares, que tendrán un valor de 150 pesos para socios, 180 para no socios y 100 pesos para menores. Los socios de Central menores de 18 años abonarán 50 pesos.