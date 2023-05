"Tengo un montón de información de la serie que todavía no voy a decir". Fabiana Cantilo sorprendió al manifestar a través de sus redes sociales el sabor amargo que le dejó El amor después del amor, la biopic sobre la vida de Fito Páez que se estrenó en los últimos días en Netflix. De las críticas de la cantante a los guionistas por "mezclar todos los tiempos", al currito que descubrió para capitalizar la atención que despertó la serie.

Cantilo no titubeó a la hora de señalar que los productores de la serie se tomaron muchas licencias a la hora de contar cómo fue la relación que mantuvo con Fito y que inspiró más de un hit del rock nacional. "¿Están todos esperando que hable de la serie no? Pero no voy a hablar. La serie habla por sí misma, obviamente la vi. Está muy bien hecha", fue la reacción de la cantante.

Sin embargo, Fabi no pudo contener su genio y disparó: "Mezclaron todos los tiempos y hay un montón de cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo".

Un día después, la cantante volvió a activar sus redes sociales y compartió dos historias más en las que se refirió a la biopic. "Tengo un montón de información que no voy a decir todavía de la serie. Tengo información, la verdad... pero todavía no. Quiero que la vean y después les cuento la verdad, pero ahora no tengo ganas".

Ni lenta, ni perezosa; la cantante tomó nota de la cantidad de followers nuevos que tiene desde el lanzamiento de la serie de Fito y decidió capitalizar la exposición con todo. ¿Qué hizo? Promocionó Cuna de piedra, el disco que lanzó en 2019 y que incluye la canción Dinosaurito, dedicada nada más y nada menos que al rosarino.

"Por favor, escúchenlo. Yo sigo sacando discos, pero soy independiente y nadie se entera. Si les interesa ver cómo siguió mi obra a lo largo del tiempo, pueden escuchar el último disco o pueden escuchar también un montón de discos que tengo, que son divinos, pero que no tienen publicidad porque no tengo compañía discográfica. Me gusta hacer lo que quiero y que no me digan lo que tengo que hacer", explicó con humor, al tiempo que cantó una de las estrofas de su hit Mary Poppins y el deshollinador.

La letra de Dinosaurito, el último tema que Fabiana Cantilo le dedicó a Fito Páez

Te dejé siempre con tu dolor

Si alguien hizo track

Para vos, para mí

Pero diste una vuelta

Vuelta de más

Y te entiendo bien

Aunque no me crees

La música me volvió a juntar

Pero el disfraz de la muerte

Nos marcó un nuevo final

Mi adorado dinosaurito genial

Ganamos batallas

Heavy metal contra el mal

Tan jóvenes, tristes, valientes

Tan brillantes, sin saber

Remando la eterna tormenta

De los tiempos del amor

La música nos volvió a juntar

Pero el disfraz de la muerte

Nos marcó un nuevo final

Ganamos batallas

Heavy metal contra el mal

Tan jóvenes, tristes, valientes

Tan brillantes sin saber

Remando la eterna tormenta

De los tiempos del amor

Y así fue, y así será

Te estoy viendo, aquí o allá

Pasa el tiempo y el viento va

Ladra el perro en la ciudad

No me importa lo que dirán

Si estoy cerca del corazón

Mi cuaderno tiene un zorzal

Y lo uso para pintar

Esta vida no tiene fin

Como dijo el gran jardín