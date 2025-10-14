El intendente volvió a usar sus redes sociales para mostrar las obras que lleva adelante su gestión de gobierno. En este caso, fue el turno de la nueva Planta de Asfalto.

A lo largo del video, Davico muestra el estado en que estaba la antigua planta y cómo se trasladó y construyó la nueva.

“¡Nada serio se construye de un día para otro! Pero cuando hay esfuerzo y decisión, los resultados llegan. Después de meses y meses de trabajo de nuestro equipo y, sobre todo, con el aporte de los contribuyentes, ya no es un sueño; hoy es una realidad para Gualeguaychú. ¡La Planta de Asfalto es el inicio de la recontrucción vial de la ciudad!”, escribió debajo de la publicación.