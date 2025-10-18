La ordenanza tiene como objetivo la necesidad de mejorar la infraestructura urbana mediante la participación articulada de los vecinos y la colaboración directa de la Municipalidad, para incorporar obras como cordón cuneta, piedra mora, articulado, pavimento, luminarias, veredas y cualquier otra obra que se considere prioritaria.

Puede interesarte

A través del Sistema de Obras por Consorcios Vecinales, se han realizado importantes mejoras en la colocación de brosa en la calle Jeannot Sueyro, con maquinaria municipal que trabajó en la distribución y el perfilado de la misma, mientras que recientemente se recibió un nuevo cargamento de brosa para la calle Sturtz, cuyos trabajos comenzarán en pocos días.

De esta forma, la Municipalidad de Pueblo Belgrano junto a los vecinos que se han organizado en distintos Consorcios Vecinales, avanzan en distintos trabajos y obras para mejorar los diferentes barrios.