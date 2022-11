El 5 de noviembre de 2019 hubo un cambio de paradigma en el sistema judicial entrerriano: con la sanción de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados, Entre Ríos implementó el sistema de juzgamiento penal mediante Juicio por jurados, modificando así la forma de realizar los juicios en la provincia, para los casos en que se juzguen delitos graves, cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión.

El juicio por jurados es un mandato que estableció nuestra Constitución Nacional de 1853 en sus artículos 24, 75 inciso 22 y 118, y que la Constitución de la provincia de Entre Ríos adoptó en el artículo 122 inciso 23, para garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia y acercarla a la sociedad.

Es por esto, a tres años de sancionada la Ley, durante el viernes 11 y el sábado se realizó en Gualeguaychú la Jornada Provincial de Juicio por Jurados, una actividad que atrajo a casi 100 integrantes del Poder Judicial, quienes debatieron, intercambiaron experiencias y plantearon inquietudes para poder hacer aún mejor este sistema de justicia.

“Lo fundamental es que recién estamos comenzando a transitar por el sistema de juicio por jurados, lo mismo a nivel nacional: si bien nosotros arrancamos hace poco, el primer juicio por jurado pasó hace más tiempo en la provincia de Buenos Aires. Estamos, naciendo, recién arrancando, dando los primeros pasos en algo que aún no tenemos tradición jurídica. Por eso la idea de la Jornada es intercambiar experiencias y aprender entre todos. Nadie tiene la fórmula mágica en esto, nadie tiene nada definido, por eso lo importante es intercambiar experiencias y plantear inquietudes para poder así mejorar el sistema”, informó a Ahora ElDía el Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú Arturo Dumón

Sobre el balance de este sistema puesto en función hace tres años atrás, el juez Dumón señaló que “en la provincia de Entre Ríos se llevaron adelante ya 33 juicios por jurado, de los cuales 9 fueron en la localidad de Gualeguaychú, y la verdad es que en el 98% de los casos fue exitosos en el sentido que obtuvimos veredictos, ya sean de culpabilidad o inocencia, que es lo que hace exitoso el proceso”.

“Las personas que no pertenecen al Poder Judicial, una vez que integró un jurado y participó de las distintas etapas le cambia un poco la visión que tiene sobre nosotros, los que estamos en la Justicia, sobre todo se hace eco de la responsabilidad que es dar un veredicto de culpabilidad o inocencia”, explicó Dumón sobre cómo l sociedad recibió este sistema y agregó: “Se dan cuenta que esto es algo que no es fácil y sencillo. Por eso, cuando termina de participar en el proceso, quedan muy agradecidos y les cambia la visión del sistema judicial, entiende la responsabilidad que implica un proceso o un juicio y desde ese punto de vista social es que me refiero a esta democratización de la Justicia, no desde el del punto de vista de la política”.

“Cuando empezó este sistema de juicio por jurado hace un tiempo, yo era uno de los que tenía cierto recelo o temor sobre a la institución en cuanto a la capacidad de nosotros mismo tener la capacidad de bajarle a la gente la información necesaria para que tomen una decisión justa, imparcial y objetiva. Y la experiencia nos ha indicado que no es tan complejo para nosotros y no le ha resultado complejo a la sociedad entender figuras delictivas, cuestiones constitucionales o de principios procesales, y de alguna manera es una manera de enseñanza de nosotros los jueces técnicos y los fiscales y los defensores hacia la sociedad en general”, sostuvo.

“La experiencia nos indica que es muy saludable el sistema y que es un derecho del ciudadano participar de cuestiones públicas y faltaba esta pata en lo judicial”, concluyó.

La Jornada Provincial de Juicio por Jurados estuvo organizada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el Instituto de Derecho Federal, Provincial y Municipal de la AAJC (Asociación Argentina de Justicia Constitucional) y el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Juicio Por Jurados de la AAJC.

Entre los expositores estuvieron Matías Mariano Deane, Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Matanza, Provincia de Buenos Aires; Cristian Diego Penna, Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional (Dpto. Judicial San Martín) Buenos Aires; Pablo Hernán Santamarina, Fiscal a cargo de la Unidad Funcional N.º 8 (Pergamino) Buenos Aires; María Luján Giorgio, Vocal de la Cámara de Casación Penal (Concordia); Darío Gustavo Perroud, Vocal de la Cámara de Casación Penal (Concordia); Alicia María Vivian, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; Mauricio Derudi, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; Arturo Dumón, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; Lisandro Beherán, Fiscal Coordinador de la Jurisdicción de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; y Alejandro Giorgio – Defensor Oficial ante la Cámara de Casación Penal.