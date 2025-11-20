A un año de su fallecimiento, los familiares de Elías Benítez, el joven gualeguaychuense que fue encontrado muerto en el río Gualeguaychú, convocaron a una concentración en el puente Méndez Casariego el viernes 28 a las 18 horas para pedir justicia.

La hermana y la madre de Elías están convencidas de que a Elías lo mató un grupo de personas que lo venían intimidando.

En declaraciones anteriores su Florencia había expresado: “Aún la justicia de la ciudad no hizo nada. Se quieren lavar las manos diciendo que fue suicidio y los asesinos andan por ahí sueltos. Yo no voy a callarme más y quiero que se haga justicia por mi hermano”.

“Así como lo asesinaron a él por una pelea, lo pueden asesinar a tu hermano, tu primo, tu amigo, de un día para el otro”, continuó su hermana, “esto no puede seguir así: la lucha sigue, esto no se terminó”.