A un año de la cuarentena, el Gobierno advierte por la llegada de la "segunda ola"

El 20 de marzo se cumple un año justo desde que en Argentina comenzó a regir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, más conocido como ASPO. Y todo por la llegada al país del tan mentado coronavirus, ese que veíamos desbastar a China primero y Europa después.

Hace un año atrás, a la medianoche, las calles quedaron vacías, todo el mundo quedó en sus casas y casi todas las actividades quedaron suspendidas. Solamente funcionó lo esencial, lo que no podía faltar, y de esta manera comenzamos a vivir una de las etapas que sin dudas quedarán plasmadas en los libros de historia.

Y mucha agua pasó por debajo del puente de 2020: partes quincenales, flexibilizaciones medidas con milímetro, incorporación a nuestro vocabulario de palabras innombrables hasta ese momento (¿o acaso alguien había escuchado sobre los tapaboca? ¿o habían pronunciado alguna vez “parte epidemiológico” sin que sea en un trabalenguas?) y, por supuesto, la llegada de una normalidad, que para mentalizarnos que no iba a ser como la de antes la llamamos “nueva normalidad”.

Pero bueno, llegamos a un nuevo 20 de marzo, esta vez de 2021, y aunque muchos nos imaginábamos pensando en un pasado que no iba a volver, lo cierto es que estamos analizando un presente duro que aún estamos viviendo.

Y entonces, el 18 de marzo, ya en el horario prime time de la televisión, todos nos sorprendimos cuando escuchamos el clásico “transmiten LRA, Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión”.

De manera sorpresiva, Alberto Fernández realizaba una cadena nacional cuando faltaban dos días para que se cumpla un año de la cuarentena estricta dispuesta por la llegada del coronavirus a la Argentina. En un mensaje grabado que duró doce minutos, el Presidente realizó un balance de la gestión de la pandemia, habló de la campaña de la vacunación y pidió extremar los cuidados por el riesgo de una segunda ola.

El Presidente decidió emitir el mensaje oficial para concientizar frente a la llegada del frío en el contexto del faltante de vacunas. Ayer fue el primer día del año en el que las temperaturas bajaron considerablemente, lo cual crea condiciones favorables para la transmisión del virus, según los expertos, en parte por la permanencia en lugares cerrados o con poca ventilación. El caso premonitorio de esta situación tuvo lugar en Europa, donde el otoño y el invierno facilitaron la suba de los contagios, que llevó a que muchos países decidieran implementar una nueva cuarentena estricta. Mientras tanto, en la Argentina el ritmo de inoculación es lento. Como dijo en Presidente, solo fueron vacunadas 3 millones de personas.

“¿Está resultando todo tal como esperábamos? No. Porque hay dilación global en la producción de vacunas. Nosotros hemos firmado contratos para adquirir más de 65 millones de dosis y seguiremos firmando nuevos contratos. Al igual que sucede en todo el mundo, las vacunas que habíamos adquirido lamentablemente están demorando más tiempo en llegar. Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores”, admitió el Presidente.

Primer llamado de atención: esto no ha terminado, sino que por el contrario, todo se puede llegar a venir más jodido. Y como dice el chiste, el que avisa no traiciona, y con la cadena nacional del Presidente, el Gobierno nos avisó que si no nos ponemos un poco las pilas, si no dejamos de tirar todo a la marchanta con encuentros con falsos protocolos y no aflojamos un poco con el libertinaje, todo –absolutamente todo– se va a desmadrar.

Y por si nos quedaba alguna duda, al otro día, la ministra de Salud Carla Vizzotti brindó una conferencia de prensa en la cual volvió a enfatizar sobre la inminente llegada de la nueva ola y también el de los nuevos cucos de la temporada 2021: la cepa inglesa y brasileña, esta última más contagiosa, más dañina y a una frontera de distancia.

"El hemisferio norte nos ha mostrado un impacto de la segunda ola importante. En nuestro país estamos viendo en todas las jurisdicciones una tendencia al aumento de casos", indicó la ministra, que en ese sentido reiteró la recomendación de evitar viajes no esenciales al exterior del país.

Sin embargo, la titular de la cartera sanitaria nacional explicó que el Gobierno no está pensando, por el momento, en medidas de confinamiento, aunque destacó que “esta es una situación dinámica”.

“El objetivo es poder trabajar con todo lo que aprendimos (el año pasado) para en caso de tener que tomar alguna medida, que esta no impacte en las actividades productivas y económicas y que sea en una jurisdicción mínima”, detalló.

En otras palabras, comenzamos a transitar el segundo año de la pandemia. Ya no se aplica la palabra cuarentena o encierro, y aunque en el encierro parece inviable en la actualidad, lo cierto es que los conceptos cuelgan como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. ¿O acaso París, Alemania y varios países más no volvieron a las restricciones justo esta semana?