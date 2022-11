A seis días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, Francia realizó modificaciones en la lista de convocados. En este caso, la última fue la baja de Presnel Kimpembe por lesión y el ingreso de Axel Disasi, defensor de Mónaco.

El zaguero de PSG sufrió una tendinitis y, si bien ayer sumó minutos en la goleada del conjunto parisino ante Auxerre, no llegó a recuperarse del todo para disputar la Copa del Mundo. "Insuficientemente recuperado de su lesión, Presnel Kimpembe no participará en la Copa del Mundo. Axel Disasi fue llamado para reemplazarlo", informó la Federación Francesa en sus redes sociales.

Instantes más tarde, el compañero de Lionel Messi lamentó su ausencia en la cita mundialista a través de su cuenta de Instagram. "He tomado la decisión de no participar en la Copa del Mundo. Desgraciadamente, no me siento al 200% para rendir con el equipo", escribió entre otras cosas.

Cabe destacar que hace algunos días nada más se confirmó la baja de Paul Pogba y N'Golo Kanté, piezas claves del elenco francés. Además, Karim Benzema, delantero y goleador, llega entre algodones.