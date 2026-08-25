Un hombre de 48 años dejó a su hijo de 7 años solo en el Monte Fuji, en Japón, mientras continuaba el ascenso con su hijo mayor. El niño, que se quejó de cansancio durante la marcha, recibió la orden de “esperar ahí” y permaneció durante varias horas en un tramo de la montaña a más de 2.000 metros de altitud, con apenas una bebida y un refrigerio como únicos recursos, según informó O Globo.

El episodio tuvo lugar en la ruta Fujinomiya, una de las vías más transitadas del volcán. La familia inició el ascenso desde la quinta estación —accesible en transporte público— cuando el padre tomó la decisión de dejar al menor atrás y continuar el camino junto al hijo mayor. El niño quedó solo, sin adultos cerca, en una zona de montaña expuesta a condiciones climáticas adversas. El área se encuentra por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde la neblina y la lluvia son frecuentes durante la temporada de escalada.

El hallazgo bajo la lluvia

El menor, de siete años, estaba sentado cerca de la sexta estación de la ruta Fujinomiya y fue localizado a las 7.30

Empleados de una cabaña de montaña encontraron al niño sentado en un banco, bajo neblina y lluvia, cerca de la sexta estación de la ruta Fujinomiya. El menor fue localizado a las 7.30, hora local, y el personal alertó de inmediato a la policía, de acuerdo con la cobertura de O Globo. El niño no presentó lesiones, pero estuvo expuesto durante horas a las condiciones propias de la alta montaña.

El padre se encontraba en ese momento en la octava estación, a tres horas de caminata del punto donde dejó al pequeño. La distancia entre ambas estaciones da cuenta de cuánto avanzó el hombre después de separarse del niño. Al ser ubicado por las autoridades, inició el descenso para reunirse con él. La ruta Fujinomiya parte de la quinta estación y demanda cerca de cinco horas hasta la cima, con otras tres horas de regreso, según indican los guías de escalada.

La reprimenda policial

Al volver junto al menor, el hombre recibió una reprimenda directa de los agentes. “Aunque eso signifique tener que abandonar la subida juntos, dejar a un niño atrás es inaceptable”, le dijo uno de los policías, según recogió el medio japonés Japan Today y retomó O Globo. El padre reconoció el error, pidió disculpas y calificó su decisión como precipitada. No trascendió si las autoridades iniciaron algún tipo de proceso formal en su contra.

La situación reavivó el debate sobre la seguridad en el Monte Fuji durante la temporada alta de escalada, cuando decenas de miles de personas —muchas sin experiencia previa en montañismo— se lanzan a completar el ascenso con niños pequeños o en condiciones climáticas cambiantes.

El Monte Fuji y sus incidentes recientes

El Monte Fuji tiene 3.776 metros de altura y se ubica al suroeste de Tokio. Declarado Patrimonio Mundial en 2013, integra las tres tradicionales “Montañas Sagradas” de Japón, junto a los montes Tate y Haku. Alrededor de 200.000 personas escalan el volcán cada año, y varias rutas cuentan con cupos diarios para controlar el flujo de visitantes y evitar la saturación en los senderos.

La montaña acumula una serie de incidentes en los últimos tiempos. En julio pasado, una mujer de 99 años debió ser rescatada tras caer y lastimarse la cadera y la espalda durante un intento de ascenso. El año anterior, un estudiante universitario de 27 años necesitó dos rescates en apenas cuatro días: primero por dificultades durante una escalada fuera de temporada oficial, y luego porque volvió a la montaña para buscar el teléfono que perdió en el primer episodio, según detalló O Globo. Las autoridades japonesas reforzaron en los últimos años los controles de acceso a la montaña, aunque los incidentes siguen siendo frecuentes durante los meses de mayor afluencia.