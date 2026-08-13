El cantante César Cabeza tuvo su última presentación en las semifinales del programa “Este es mi sueño”. Sin embargo, a pesar de no haber pasado de ronda, recibió una gran sorpresa cuando Abel Pintos le dió su devolución.

“Yo empecé cantando folclore, 10 años canté folclore, después seguí cantando otros géneros. Soledad que es la artista faro de nosotros, va a llevar a cabo un festival en noviembre se llama República Folklore, nos convocó a artistas de distintas generaciones. En ese festival voy a cantar lo que habitualmente hago, y un poco de folclore, y quería aprovechar la oportunidad para invitarte a cantar conmigo en ese festival”, manifestó.

Con un suspiro y los ojos cerrados, Cabeza le pregunto: “¿Te puedo dar un abrazo?”. Ambos artistas se unieron en un abrazo conjunto y de esta manera sellaron la propuesta de Abel.

República Folklore es el primer gran festival de música folclórica de la Ciudad de Buenos Aires. Se realizará el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas en tres escenarios, peñas, patio de comidas regionales y ferias artesanales. Tendrá la participación de grandes figuras consagradas como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Jorge Rojas y Los Tekis, entre otros.