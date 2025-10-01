A un día del tratamiento en la Cámara de Senadores del veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, Abel Pintos manifestó su apoyo a la Universidad de Buenos Aires y su compromiso con una educación pública, libre, gratuita y de calidad.



En este marco, el cantante y compositor argentino anunció un show en Ciudad Universitaria con descuentos para todos los que pertenezcan a la comunidad de la UBA: "No podemos no tener las mismas posibilidades todos, eso es indiscutible. Es la posibilidad de educarnos de forma gratuita y con calidad. Tengo tres hijos y pienso todos los días en su futuro", dijo Pintos.