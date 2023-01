Por Daniel Serorena

“Me genera mucha emoción volver a Gualeguaychú, estuve aquí siendo muy joven, casi un niño y recuerdo la calidez de su público y la forma en la que me escucharon aquel día. Volver a una fiesta que ha ganado notoriedad en su corto tiempo, que se ha posicionado dentro de los festivales importantes del país, es muy lindo, siempre es bueno poder ser parte de este tipo de espectáculos”, señaló Abel cómodamente sentado en un sillón en una carpa acondicionada para su contacto con los medios.

El cantante profundizó sobre su idea de lo que representa la Fiesta del Pescado y el Vino para la ciudad, remarcando que “esta fiesta me genera una especie de admiración especial, es una fiesta que ha crecido mucho, logística, productiva y estructuralmente. Es evidente que hay un trabajo muy importante en poder posicionar la fiesta y eso lleva a que venga gente de otros lugares a acompañarlos, a visitar la ciudad y a disfrutar de la fiesta. Gualeguaychú tiene una fiesta relativamente joven y cuando este tipo de festivales nacen, no siempre es tan inmediata la conexión con la gente del lugar. Se puede tener una fiesta y que la gente del lugar concurra un poco por curiosidad, pero que la gente adopte a fiesta como propia, tal como ocurre en Gualeguaychú y que eso suceda en un corto plazo, es algo sumamente alentador. Hay ejemplos de fiestas que llevan mucho tiempo, 20 o 30 años y que les ha costado muchísimo generar ese vínculo con la gente del lugar. Gualeguaychú lo tiene y es para celebrarlo. Es fruto de un buen trabajo organizativo, pero además está la gente de la ciudad que se ha abierto para identificarse con la fiesta. Me despierta mucha admiración y es un verdadero placer estar con ustedes”.

Consultado por AHORA ElDia acerca de lo que suele generar en sus fanáticos y especialmente en aquellos niños o jóvenes que lo admiran y quisieran poder iniciar una carrera dentro de la música, Abel contó que “es un lindo camino para la vida el de la música. Ningún camino es sencillo, todos requieren de sacrificios y, sacando el éxito a un costado, porque es algo muy subjetivo, la música es una linda forma de aprender la vida. Requiere de trabajo, de sacrificio, porque cuando se ve de afuera a alguien que uno admira profundamente, suelen verse las luces. Y no siempre las luces están encendidas”.

Sobe su actualidad, su gran presente artístico y los planes a futuro, sostuvo que “estoy muy enfocado en esta gira de verano, pero una vez que termine no se realmente cómo va a seguir mi camino. Estoy atravesando un momento muy especial de mi vida, no veo la vida de la misma forma que la veía tres o cuatro años atrás. Por eso no podría asegurar lo que será de mi futuro, sigo escribiendo canciones, quizá sin un foco determinado puesto en el momento de la composición, pero lo estoy haciendo, lo cual no deja de ser una buena noticia. El 2022 fue un año de recuperar mucho tiempo perdido, no tuve ni yo ni nadie de nosotros el tiempo de pensar lo que pasó, sobre todo cuando estuvimos en pandemia. He tenido tiempo de escucharme a mi mismo y a ponerme a pensar en mi familia, en mis hijos, en mi mujer, y los tiempos de vorágine que vengo llevando en estos tiempos no los estoy viendo en un futuro. No me gustaría estar cantando cosas que no siento, así que seguramente seguirá habiendo mucha música en mi vida pero parado desde otro lugar”.