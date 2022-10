Se resolvió este jueves, la recusación a los vocales, Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, en el marco de los distintos recursos que demoraron, desde principio de este mes, el inicio del juicio contra los once imputados por los graves abusos ocurridos en Oro Verde, de los cuales fueron víctimas tres hermanos.

El tribunal rechazó la recusación que realizaron los defensores de la imputada AML, Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld.

Tras dicha resolución, la justicia entrerriana, fijó una nueva fecha para el inicio del juicio. De esta manera, se comunicó esta tarde, que el proceso comenzará el próximo martes (18 de octubre), a partir de las 9, en el salón de audiencias Nº 1 de los Tribunales de Para

El juicio es contra once personas, entre ellos, varios integrantes del grupo familiar de las víctimas, por abusos de menores que eran integrantes de esa familia, en la localidad de Oro Verde. Entre los imputados que llegan a juicio, está el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.

La causa llega a los tribunales, tras cumplirse más de nueve años de la denuncia por abusos sexuales con acceso carnal contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que, en ese momento, eran menores y, tras un largo letargo en los profundos cajones de la justicia entrerriana.

“Por tratarse de delitos contra la integridad sexual el debate será a puertas cerradas”, aclararon desde el servicio de información del Superior Tribunal de Justicia.

El expediente

En el comunicado oficial dado a conocer por la Justicia entrerriana, se aclara que los nombres de los imputados están reducidos a las iniciales “para resguardar a las víctimas”, explicaron y mencionaron que el legajo figura con el nombre de “S.M.J.; S.L.; S.J.; S.G.; C.D.; W.F.M.R.; A.N.; A.M.; S.G.; L..A.; G.A.; s/Abuso sexual con acceso carnal”.

En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales.

Los aberrantes hechos imputados

S., M. J. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y quinto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas, reiterados (hechos segundo y cuarto) y en concurso real con promoción de la prostitución de menores doblemente agravada por el vínculo y por la edad de la víctima (hecho primero) - arts. 125, 126 inc. 2º y último párrafo, 119 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del C.Penal.



S., L.L.: Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y quinto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas, reiterados (hechos segundo y cuarto) - arts. 125, 119 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del C. Penal.



W. F., M.R.: Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero y tercero) en concurso ideal con abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado (hecho segundo) -arts. 125, 119 incs. 1º y 3º, 54 y 55 del C. Penal.



S., J.P. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y cuarto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas (hecho segundo) -arts.125, 119, 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del C. Penal.



C, D.A. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y quinto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas, reiterado (hechos segundo y cuarto) -arts. 125, 119 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del C. Penal.



S., G. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y cuarto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal - arts. 125, 119 3º párrafo, 54 y 55 del C. Penal.



A., N.Y. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado -arts. 125, 119 parrafo 2º, 54 y 55 del C. Penal-



S., G.; A., M.R. y L., A.M. : Abuso sexual simple reiterado -arts. 119 párrafo 1º y 55 del C. Penal.



G., A.I.: Promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, el medio de comisión y por el vínculo en concurso ideal con abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal y en concurso real con promoción de la prostitución de menores doblemente agravada por el vínculo y por la edad de la víctima -arts. 125, 119, 1º y 3º párrafos, 126 inc. 2º y último párrafo, 48, 54 y 55 del C. Penal.

Las jornadas del juicio

Las audiencias de debate se iniciarán el martes 18 y serán dirigidas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa. Continuarán los días 19, 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre en el mismo lugar y a partir de la misma hora.



El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Mariana Hundt y el abogado Máximo Estrugo serán querellantes particulares.



Por su parte el defensor oficial Jorge Sueldo asistirá a las imputadas y a los imputados S.,M.J.; S.,L.; S., J.; S., G.; C., D; A., M.; G., A; y W.F., M., en tanto que la abogada Natalia del Castillo representará a la imputada A., N.



La imputada S., G., será representada por los abogados Hugo Genelli y Leonardo Kunzi, en tanto que sus colegas Augusto Shonfeld y Guillermo Mulet acompañarán a la imputada L., A., mientras que Susana Carnero asistirá por el Ministerio Pupilar, según publicó Elonce.