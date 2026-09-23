l faltante fue detectado el lunes de la semana pasada, cuando Oscar Martinelli recorrió el campo y advirtió que tres novillos no estaban donde debían. En un primer momento decidió no realizar la denuncia porque consideró que los animales podían haber pasado al campo de algún vecino.

“Nos dimos cuenta que faltaban tres animales. No hicimos la denuncia ni nada porque pensábamos que podían estar en el campo de los vecinos”, relató Martinelli.

La búsqueda continuó durante toda esa jornada y también el martes. Recorrieron el establecimiento en distintos sectores, pero no encontraron a los animales ni un rastro claro que permitiera determinar hacia dónde habían sido llevados.

“No quise hacer la denuncia porque quería asegurarme que no estaban en el campo vecino. El martes los buscamos todo el día y no los pudimos encontrar, no había un rastro de ningún lado”, explicó.

La situación cambió al día siguiente. Cuando volvieron a realizar el recuento del ganado, comprobaron que el faltante era mucho mayor: además de los tres animales que habían advertido inicialmente, faltaban otros seis. En total, eran nueve novillos.

A partir de allí comenzaron a observar algunos indicios que podrían marcar el recorrido de los animales. “Se veían rastros, en algunos tramos muy pocos, porque la tierra estaba cristalizada de seca, pero había lugares donde se veían rastros, en dirección al sudoeste”, contó.

Con el faltante confirmado, se realizó la denuncia y se dio intervención a la Policía. “Anduvo la Policía, se hizo la denuncia, un acta y quedamos en eso”, señaló el productor.

El valor económico de los animales agrega otra dimensión a la pérdida. Según Martinelli, los nueve novillos están valuados en más de 20 millones de pesos. Sin embargo, más allá del perjuicio económico, lo que aparece con fuerza en su relato es la sensación de impotencia frente a un hecho del que, hasta ahora, tiene pocas respuestas.

“Es complicado porque el valor de esos animales es mayor a los 20 millones de pesos y uno siente impotencia porque para la Policía no hay suficientes pruebas y siempre es poco lo que se puede hacer”, expresó.

El episodio tampoco es un hecho aislado para el productor. El año pasado sufrió el robo de otros 11 animales, en un período de aproximadamente un mes y medio. En aquella oportunidad también realizó la denuncia y, según recordó, la investigación incluyó el seguimiento de rastros y el allanamiento de una vivienda. Sin embargo, pasó más de un año de ello y aquella pérdida tampoco tuvo una resolución que le permitiera recuperar los animales.

“Yo siempre hago la denuncia. El año pasado me robaron 11 animales en un mes y medio e igualmente hice la denuncia, se siguieron rastros, allanaron una casa, pero hace más de un año y ahora me tocó esta pérdida importante”, recordó.

La reiteración de este tipo de episodios también explica, según Martinelli, por qué algunos productores terminan desistiendo de denunciar. “Mucha gente no quiere hacer denuncia porque no tiene ningún resultado”, afirmó.

Mientras espera que la investigación pueda aportar alguna novedad, el productor reconoce que tiene pocas expectativas de recuperar los nueve novillos. “Es realmente complicado y no tengo muchos elementos más que sufrir la pérdida”, resumió.