La abogada entrerriana especialista en Derecho María Eloísa Quintero fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) como una de las dos integrantes de la misión encargada de investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante los gobiernos de Nicolás Maduro, ahora preso en Estados Unidos.

La especialista en Derecho fue nombrada por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Jürg Lauber, junto con el canadiense Alex Neve. Ambos reemplazan al chileno Francisco Cox Vial y la argentina Patricia Tappatá Valdez.

Oriunda de Paraná, Entre Ríos, Quintero es doctora en Derecho por la Universidad Austral y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral.

Es experta en la investigación de casos complejos, con más de 25 años de experiencia como investigadora y docente en diversos países latinoamericanos, además de haber liderado equipos técnicos y académicos dedicados a graves violaciones de derechos humanos y casos penales relacionados con el crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración, el lavado de activos y otros temas.

Recientemente, trabajó en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, donde colaboró estrechamente con autoridades, organizaciones internacionales y la sociedad civil, reseñó El Entre Ríos.

Quintero y Neve se unen a la portuguesa Marta Valiñas en la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, para investigar los crímenes del régimen venezolano.

Según los últimos resultados de la Misión, la persecución en Venezuela se estaba intensificando. Su informe reveló nuevas pruebas de la dura represión tras las elecciones del 28 de julio de 2024, y advirtió que la persecución por motivos políticos continúa en 2025.

Quintero fue felicitada por su designación por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a través de las redes sociales.