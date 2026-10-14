El Gobierno municipal, a través del Equipo Gerontológico de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizó este miércoles el quinto encuentro del Ciclo de Charlas Gerontológicas. La actividad tuvo lugar en el Salón del Concejo Deliberante y dio continuidad al trayecto formativo que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el mes de junio.

La capacitación estuvo a cargo del doctor Raúl Euler, quien expuso sobre el deterioro cognitivo y las demencias en la adultez mayor. Durante la jornada, el especialista hizo énfasis en la importancia de la prevención, los métodos de diagnóstico y la implementación de prácticas adecuadas de cuidado tanto en el ámbito familiar como en las residencias.

Durante la exposición, se analizaron los rasgos principales de estas condiciones de salud y se destacó la relevancia de identificar las señales de alerta de manera temprana. En este sentido, se subrayó la necesidad de contar con una evaluación profesional oportuna para adecuar las estrategias de atención a los requerimientos específicos de cada persona.

La jornada también profundizó en las dinámicas del cuidado intrafamiliar, considerando la tarea cotidiana que desempeñan los entornos cercanos, la comprensión del cuadro de salud y la adaptación de las rutinas de asistencia. Asimismo, se abordaron las herramientas de atención necesarias dentro de las residencias para personas mayores.

Este ciclo de formación ya incluyó anteriormente módulos sobre bromatología y nutrición, a cargo del licenciado Francisco Córsico, y sobre enfermería y asistencia cotidiana para personas autoválidas, semidependientes y dependientes, dictado por Sergio Sack.