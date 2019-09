Como el certamen internacional otorgaba dos plazas para los equipos americanos a la cita de la capital japonesa, la presencia de EEUU y el equipo de Sergio Hernández en los cuartos de final selló el primer objetivo albiceleste.

"El que no salta, no va a Japón", se improvisó el cántico global que unió a los jugadores, colaboradores e integrantes del cuerpo técnico cuando se enteraron de la victoria estadounidense.

"Estuvimos festejando un poquito. Nos abrazamos y nos felicitamos porque era uno de los objetivos que nos propusimos", dijo Facundo Campazzo en diálogo con TyC Sports, sin omitir ningún detalle de lo que se vivió en la intimidad: "Fue medio raro, porque se dio sin jugar. Igualmente, estamos muy emocionados por todo el sacrificio y trabajo que hicimos".

El festejo de la Selección Argentina de básquet al clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

De todos modos, el cordobés reconoció que sería una desinteligencia desviar el foco. "No queremos perder el rumbo, porque mañana tenemos un partido muy duro con Serbia. No nos va a cambiar en nada la forma de jugar, advirtió la figura del Real Madrid, y argumentó: "Esperemos que este equipo no encuentre su techo. Estamos todos siguiendo a la figura de Luis Scola, jugando un muy buen básquet. Esperemos poder repetirlo contra Serbia, que será un rival que nos demandará lo máximo desde el punto de vista físico y psicológico".

"Somos todos muy amigos. Hace más de dos meses que nos estamos preparando para esto. Sabemos que por encima de todo está el equipo y después vienen las individualidades", concluyó Campazzo.

Argentina se medirá ante el combinado de la Europa del Este el martes a las 8 de la mañana (horario argentino) y en caso de lograr la victoria se medirá ante Estados Unidos o Francia en las semifinales del torneo.

Los otros cruces los protagonizarán España ante Polonia y República Checa contra Australia.