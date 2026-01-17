Para esta tercera noche, la Comisión Directiva lanzó promociones exclusivas vigentes para que nadie se quede afuera: los vecinos de Gualeguaychú podrán acceder a sectores VIP con bonificaciones únicas (consistente en el descuento del valor de la entrada general al adquirir una mesa compuesta por cuatro ubicaciones, aplicable a cualquier fila dentro de estos sectores preferenciales), mientras que los entrerrianos disfrutarán del 50% de descuento en la entrada general.

En ambos casos, la compra debe realizarse de manera presencial en boletería, y es indispensable presentar el DNI que acredite el domicilio correspondiente (en Gualeguaychú para el beneficio VIP o en la provincia de Entre Ríos para el descuento en general), garantizando así que tanto los residentes locales como los provinciales puedan disfrutar del espectáculo con mayor accesibilidad y comodidad.

Desde las redes oficiales del Carnaval publicaron los precios completos de las entradas y ubicaciones.