Como cuna de poetas y literatos, Gualeguaychú suma desde hoy un nuevo espacio para potenciar la difusión y el talento de sus escritores, con la inauguración de un local destinado a la venta de obras locales en el Mercado Munilla. Durante la jornada inaugural habrá lectura y narración de cuentos a cargo de Lorena Carraza, junto con la participación de las Abuelas Cuenta Cuentos. También se realizará un conversatorio sobre la saga Salmato de Jonathan Fernández, vinculada al género de terror.

“Esta idea surgió hace un tiempo por iniciativa de Juan Pablo Castillo, quien sugirió la idea de exhibir libros de autores locales en hoteles, bungalows y alojamientos turísticos de la ciudad como una forma de promocionarlos y ofrecer un espacio de lectura a nuestros visitantes y turistas. A partir de allí, junto a Marcos Henchoz, tomamos la iniciativa y creamos lo que se llamó “Libros de la ciudad/2820” con el objetivo de llevar adelante esta promoción y difusión de nuestros autores. La respuesta fue muy buena y fue gestándose la posibilidad de hacerlo como parte de un programa en forma permanente y en un espacio físico preparado para eso, en un sitio de acceso turístico como es el Mercado Munilla en donde, además, interactúa con otros negocios de propuestas diversas”, contó Luis Castillo, subsecretario de Cultura municipal.

Respecto al funcionamiento de la librería, el funcionario detalló que el espacio atiende, en principio, con un horario limitado de jueves a domingos y feriados, esquema que se modificará en temporada alta de acuerdo a la demanda turística: “Personal municipal estará a cargo de la atención y las ventas, las cuales se harán por transferencia directa a los autores o editoriales de manera tal que no haya manejo de dinero ni intervención económica por parte del Municipio, quien actuará solo como intermediario entre comprador y vendedor sin ningún tipo de retribución ni porcentaje de ventas ni nada similar; es un servicio que busca facilitar tanto la difusión como la eventual venta de libros de nuestros autores y editoriales sin ningún ánimo de lucro institucional”.

El nuevo espacio contará con libros de autores vivos y fallecidos. Estiman que son más de cien, por lo que habrá una rotación de títulos para que tengan lugar tanto los más antiguos como las novedades. Además, prevén que el lugar también se use para presentar en forma permanente obras, firmar ejemplares y para tener un contacto estrecho con el público lector.

Castillo también se refirió a la situación que atraviesa el sector y cómo esta medida busca contribuir a la venta de libros locales: “La industria editorial independiente siempre ha sido muy compleja y por eso entendemos que acciones como nuestra Feria del libro, en la cual se da lugar a autores y editoriales independientes locales y regionales, son fundamentales ya que permiten dan a conocer un mercado que, de otro modo, está muy relegado y, hasta si se quiere, invisibilizado por las grandes editoriales, por eso generar este lugar, que por otra parte no existen antecedentes en ningún lado, nos parece una gran oportunidad para hacer un aporte a esta industria cultural fundamental”.

Guillermo Navarro, de la Editorial Rodolfo García, perteneciente a la Biblioteca Popular de la cual deriva su nombre, calificó a este espacio como “muy importante para los autores, porque no deja de ser un punto más de exhibición y visibilidad de los libros”.

Asimismo, destacó que cualquier autor local pueda comercializar su libro en el Mercado del Munilla: “Esto es algo que se ha venido trabajando hace un tiempo, con los propios autores, con la Subsecretaría de Cultura y con otras editoriales. Ahora llega a su fruto con la apertura del local finalmente. Es buenísimo porque de alguna manera, las obras no quedan encerradas en los autores, o en nuestro Editorial y las Ferias a las que vamos, sino que es otro punto para poner en visibilidad a los autores locales. Además, va a permitir acercar mucho más los autores a la gente, y realizar actividades en torno a los autores que estén allí. Es muy importante, lo celebramos y apoyamos”.

Por su parte, la escritora y docente Georgia Reichel contó que fue parte de la reunión inicial cuando surgió la idea de este proyecto: “Invitaron a un grupo bastante amplio de autores locales a la Biblioteca Rodolfo García, en el marco de ‘Libros de la ciudad/2820’, que es el programa que tiene la mayor concentración de autores locales, con la idea de que además de que esté el espacio, podamos turnarnos y generar proyectos de encuentro con los lectores, hacer talleres, y generar una dinámica más cercana. Además de que permita difundir, mostrar la cantidad de autores que tenemos en la ciudad. Está bueno tener este espacio que permita difundir a la gente lo que hacemos. Cuando las personas salgan el fin de semana a tomar unos mates por la zona de la Costanera y se tomen el momento de recorrer el Mercado del Munilla van a poder encontrar libros de su ciudad. Lo mismo va a pasar con el turista, esta es la oportunidad de mostrar que literariamente tenemos una huella muy importante. Entonces, es muy importante contar con un espacio físico fijo para poder plantarnos y decir ‘acá estamos’”.

Jonathan Fernández, exponente del género de terror, también opinó sobre este nuevo espacio: “Estoy más que contento que al fin se nos dé un lugar a los escritores, y también se permita el crecimiento de actividades mensuales en la que toda índole de arte pueda mezclarse. Es un grito perfecto para nosotros como creadores de historias, para hacernos ver y que sepamos que existimos y estamos por acá. Que somos más que una biografía parlante al abrir el libro, y que nuestros mundos son accesibles siempre que la gente lo requiera”. Y agregó: “Siempre que me preguntan sobre cómo nos manejamos los autores con nuestros libros, surge la misma respuesta de siempre: en las librerías del día a día, somos un número más entre cientos de miles de libros. Quienes busquen conocernos, difícilmente nos encontrarían, puesto que el lector promedio ya tiene una idea fija de qué va a leer. Quedamos relegados a los talentos más conocidos, y nuestras piezas suelen pasar desapercibida. Desde la propuesta de Libros de la ciudad, esto va a cambiar, y así espero que sea”.

Durante la apertura, Fernández dará una charla sobre Salmató, una saga de fantasía oscura que tiene como escenario a la ciudad: “Su premisa es simple: Un psiquiatra investiga casos de histeria colectiva en nuestra ciudad, relacionada a una infame ciudad entrerriana llamada Salmató. De ahí en adelante, todo lo que viene es caos, locura y muerte. No quiero adelantar más nada para invitarlos a participar de esta charla. Solamente quiero anticipar una cosa: nuestra ciudad conserva en sus suelos tanta magia que no podemos ver a simple vista y, por eso, existimos los escritores locales para servir como ventanas a mundos extraordinarios”.